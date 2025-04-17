Фото: Satbayev University

Айдын Аканович встретился со студентами университета, рассказал о своём жизненном пути, карьере в космической отрасли, поделился яркими воспоминаниями о подготовке и полёте в космос и вдохновил будущих казахстанских инженеров и учёных на успехи и свершения.

Студенты с большим интересом слушали рассказ Героя и задали множество вопросов о современных вызовах в сфере аэрокосмических технологий.

Ключевым моментом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между АО «СП «Байтерек» и Satbayev University. Документ предусматривает развитие партнёрских отношений в области подготовки кадров для аэрокосмической отрасли, реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, а также организацию стажировок и практик для студентов и молодых специалистов.

Satbayev University, как ведущий технический вуз страны, активно развивает направления, связанные с инженерией будущего, включая космические и аэрокосмические технологии. Подписание меморандума откроет новые горизонты для интеграции науки, образования и индустрии.