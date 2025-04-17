Satbayev University посетил народный герой Казахстана Айдын Аимбетов

Образование
66

Satbayev University с дружеским визитом посетил почетный гость – председатель правления космодрома «Байтерек», народный герой Казахстана, космонавт, генерал-майор Военно-воздушных сил РК Айдын Аимбетов

Фото: Satbayev University

Айдын Аканович встретился со студентами университета, рассказал о своём жизненном пути, карьере в космической отрасли, поделился яркими воспоминаниями о подготовке и полёте в космос и вдохновил будущих казахстанских инженеров и учёных на успехи и свершения.

Студенты с большим интересом слушали рассказ Героя и задали множество вопросов о современных вызовах в сфере аэрокосмических технологий.

Ключевым моментом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между АО «СП «Байтерек» и Satbayev University. Документ предусматривает развитие партнёрских отношений в области подготовки кадров для аэрокосмической отрасли, реализации совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, а также организацию стажировок и практик для студентов и молодых специалистов.

Satbayev University, как ведущий технический вуз страны, активно развивает направления, связанные с инженерией будущего, включая космические и аэрокосмические технологии. Подписание меморандума откроет новые горизонты для интеграции науки, образования и индустрии.

Популярное

Все
Самородок казахской степи
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Детей надо беречь всем миром
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Синергия спорта и культуры
Чемпион на рынке стеновых материалов
Открытое окно – смертельная опасность
Правозащита – не борьба с последствиями, а работа с причинами
Платформа для реализации инициатив
Любовь и трагедия, радость и страх...
Сохранить для будущих поколений
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 70-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 16 апреля 2025 года № 69-НП
Лето длиною в детство
Полвека с песней!
Дать вещам вторую жизнь проще, чем кажется
Чтобы радостно было учиться!
«Арлан» – трехкратный чемпион
Пусть музыка всегда звучит
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Казахстан в ЕАЭС: достижения и ожидания
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Потребителей приучат к бережливости
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Ключи от квартир получили молодые ученые в РК
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
От кустарного цеха – до современной фабрики
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Обеспечить верховенство права через уважение к нему
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Токаев прибыл в Шымкент
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Незнание законов не освобождает от... профессии
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Чтобы радостно было учиться!
Школа нужна и на курорте!
Юные инженеры из шести стран представили будущее космоса в …
Дети ушли, чтобы вернуться в новую школу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]