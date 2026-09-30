Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

Satbayev University подписал соглашения с тремя университетами прикладных наук Германии. Документы предусматривают двойной диплом по машиностроению, академические обмены, стажировки и совместные исследования в инженерии, цифровизации, энергетике, автоматизации и новых материалах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Satbayev University

Соглашения подписаны по итогам Казахстанско-германской встречи ректоров, прошедшей в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию. Ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев участвовал во встрече в составе правительственной делегации.

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Вуз специализируется на практико-ориентированном образовании, компьютерных науках, робототехнике и цифровых технологиях. Совместная программа в области машиностроения позволит студентам получить дипломы двух университетов, пройти часть обучения и практику в Германии.

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Меморандум охватывает автоматизацию, робототехнику, цифровое производство, лазерные технологии и новые материалы. У университета сильная прикладная исследовательская база и тесные связи с промышленностью. Студенты и молодые исследователи смогут участвовать в обменах, совместных проектах и научных стажировках.

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Партнерство затронет энергетику, материаловедение, автоматизацию и экологические технологии. Университет ведет прикладные исследования вместе с промышленными партнерами, что дает студентам доступ к международным стажировкам и практическому опыту.

«Для нас важно, чтобы международное сотрудничество не ограничивалось подписанием документов. Главный результат - реальные возможности для наших студентов и преподавателей: обучение за рубежом, участие в совместных исследованиях, доступ к современным технологиям и практическому опыту. Партнерство с немецкими университетами позволяет последовательно расширять такие возможности и связывать их с учетом потребностей казахстанской экономики», - отметил Мейрам Бегентаев. 

Satbayev University - старейший технический вуз Казахстана, основанный в 1934 году в Алматы. Университет готовит инженеров для горно-металлургической, нефтегазовой, IT и энергетической отраслей.

#Казахстан #Образование #Германия #ВУЗ

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