Сатпаевские специалисты, возвращавшие тепло в дома Экибастуза, искренне благодарят жителей города: «Без их поддержки нам было бы трудно справиться с заданием»
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Юлия Пулина
Коммунальная катастрофа Экибастуза и сегодня у всех на устах. Когда в конце 2022 года случилась авария на ТЭЦ, в городе стояли 30-градусные морозы. Большая его часть, включая частный сектор, осталась без воды и тепла. На ликвидацию последствий аварии приехали 850 специалистов со всего Казахстана. В их числе – четыре аварийные бригады, 20 самых опытных и ответственных сотрудников сатпаевского ТОО «Kazakhmys Distribution» во главе с директором предприятия Ашимом Исановым.