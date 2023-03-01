Сатпаевские специалисты, возвращавшие тепло в дома Экибастуза, искренне благодарят жителей города: «Без их поддержки нам было бы трудно справиться с заданием»

– Я бы назвал условия, в которых оказались люди, страшными, – рассказывает он. – Мы приступили к работе 29 ноября, через два дня после аварии. Когда приехали и увидели все своими глазами, подумали: не дай бог такое пережить.

Работать было нелегко – город большой и ровный, как стол. Ни возвышенностей, ни низин, продувается со всех сторон. К приезду сатпаевцев уже частично провели эвакуацию из соцучреждений.

– За 15 дней мы отработали 19 многоквартирных домов, три соцобъекта – детский дом, детский сад и школу, – продолжает Ашим Исанов. – Поменяли и смонтировали 480 метров труб, отогрели и смонтировали 1 400 метров магистральных сетей.

На место распределения выезжали в семь утра, устраняли протечки, ремонтировали, потом докладывали в штаб. Работали от 12 до 16 часов в день. Завершив работу на одном участке, приступали к следующему. Но если на какой-то прорыв уходили минуты, то на устранение другого – до шести дней. Немалую роль в их эффективной работе сыграло и техническое обеспечение. Спецтехника была оснащена самым современным оборудованием, а еще вмещала бытовку и столовую.

Почти неделя ушла на один адрес по улице Сатпаева, 8. Это был многоэтажный дом из шести корпусов.

– Очень сложный объект. Квартиры без воды, отопления, канализации, – вспоминает Ашим Исанов. – Мы все мокрые, в воде… Поэтому сейчас, когда говорят, что в квартире холодно, я отвечаю: холодно было в Экибастузе, а у вас – просто свежо.

Наш собеседник рассказал и о том, что когда приступили к установке радиаторов отопления в этом доме, обнаружили в одной из квартир 12 маленьких детей. Оказалось, что они из социально неблагополучной семьи. Где все это время были их родители, неизвестно. Ребятишки ютились в холодной квартире практически без еды и воды, без удобств. Приехали полицейские, скорая помощь, всех их эвакуировали. Наверное, это единственный случай, который оставил тягостные воспоминания.

В целом же Ашим Исанов подчеркивает, что после командировки он и его команда испытывают невероятно теплые чувства к экибастузцам и очень ценят их поддержку, знаки внимания и слова благодарности за работу.

– К такой ситуации нельзя быть готовым, – считает он. – Конечно, работа была проведена большая, но для нас привычная. А вот горожане нам очень помогали. Подъезжали на заправку – все машины сразу разъезжались, давали нам заправиться без очереди. На улицах водители провожали, показывали, как проехать к нужному адресу. Бабушки приносили пирожки. Рестораны, кафе, столовые наперебой приглашали обедать, все отказывались брать деньги.

Каждый был готов помочь чем может. Местные исполнительные власти обеспечивали любыми запчастями в любое время – главное, работайте, ребята. Пока занимались ремонтом, вокруг находились блогеры, волонтеры. Местная служба такси на всякий случай организовала бесплатный проезд: просили звонить, если нужно что-то привезти, куда-то съездить. А когда становилось темно, подъезжали машины: автомобилисты вставали вкруговую, чтобы осветить участок работы.

Такое трепетное отношение, отметил Ашим Исанов, экибастузцы демонстрировали не только к тем, кто непосредственно устранял последствия аварии, но и друг к другу. Беда общая, но никто не опустил руки – стойко переносили все тяготы, объединились, занимались решением текущих проблем. Сами что-то отогревали, скидывались деньгами, чтобы приготовить плов во дворе для жителей и ремонтников. Один человек пригнал микроавтобус, чтобы люди грелись.

– В наше непростое время важны поддержка и чувство локтя, это дорогого стоит, – подчеркнул он. – Уже к концу работ, когда в большую часть «размороженных» домов начали подавать воду и отопление, радостное настроение буквально витало в воздухе. Что говорить о людях, когда на наших глазах в одной из квартир комнатные цветы в считанные минуты ожили, – это мы видели своими глазами.

Конечно, все отснятые сюжеты блогеров и жильцов домов, где трудились сатпаевцы, очень приятны, как и комментарии экибастузцев в соцсетях. Да и на улице местные жители буквально не отходили от аварийных бригад – подбадривали, спрашивали, чем помочь.

По словам Ашима Исанова, Экибастуз – красивый город, где живут 150 тысяч человек, – это как Жезказган и Сатпаев вместе взятые. И, скорее всего, он обязательно сюда вернется, чтобы отдохнуть, съездить на природу. Во время недолгой командировки сатпаевцы успели обзавестись друзьями.

– Нас окружили вниманием и заботой, создали максимально комфортные условия для работы, – отметил директор предприятия теплоэнергетики. – Познакомились и подружились с тремя Сашами – Саша Солдат (Солдатов), Саша-музыкант и Саша-автомеханик. До сих пор поддерживаем связь, общаемся, созваниваемся. Они нас с праздниками поздравляют. Я сам хочу сказать спасибо экибастузцам – без них нам было бы трудно справиться с заданием.

Опытный коллектив предприятия теп­лоэнергетики работает в сатпаевской котельной, построенной еще в 1965 году. В город подается тепло с двух котельных, срок их эксплуатации был запланирован на 35 лет. По идее, еще 20 лет назад их должны были законсервировать, нагрузку перевести на ТЭЦ-2, но ее так и не построили. Проектная мощность предприятия теплоэнергетики рассчитана на пять микрорайонов, а сегодня теплом обеспечиваются уже восемь, плюс коттеджный поселок. Город растет, кроме жилых домов строятся и предприятия частного бизнеса.

– Все слышали факты, озвученные в Правительстве, – сказал Ашим Исанов. – Большинство тепловых станций в Казахстане изношены на 80% – и это честная цифра. Надо признать: все советские магистрали, приборы, оборудование необходимо менять сегодня, решать проблему обеспечения станций углем. Мы, как и наши коллеги в других городах страны, делаем все возможное, чтобы поддерживать работу котельных и городские теплосети.

Конечно, в ближайшем будущем ТЭЦ, котельные в регионах будут модернизироваться. Есть надежда, что между Сатпаевым и Жезказганом все-таки построят вторую ТЭЦ. Но до этого, несмот­ря на множество проблем, сатпаевская ремонтная бригада будет трудиться и делать все, чтобы ЧС Экибастуза больше нигде не повторилась.