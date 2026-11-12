Саудиты построят крупнейший в мире городской парк

Саудовская Аравия ведет работу над грандиозным мегапроектом, масштабы которого не имеют аналогов. Речь идет о парке имени короля Салмана в Эр-Рияде - одном из крупнейших городских парков на планете, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Проект настолько масштабен, что для его реализации приходится создавать целую инфраструктуру. Специальная конвейерная система обеспечивает посадку более миллиона деревьев, а объем уже перемещенного грунта достиг 54 миллионов кубометров. Это примерно соответствует 21 пирамиде Хеопса.

На территории парка прокладывают искусственные русла рек и строят подземные тоннели. Одновременно разрабатываются специальные почвенные смеси, которые позволят растениям успешно развиваться посреди пустыни. После завершения строительства парк должен не только стать новой достопримечательностью столицы, но и повлиять на ее микроклимат, снизив температуру в одном из самых засушливых крупных городов мира. Это первый в своем роде мегапарк и один из крупнейших градостроительных проектов столетия.

Площадь парка имени короля Салмана превысит 16 квадратных километров. Генеральный план предусматривает несколько масштабных архитектурных и инженерных решений. Связующим элементом между ними стали так называемые «зеленые пальцы». По сути, это система проходящих через парк коридоров, по которым перемещаются люди и распределяется вода. Сам парк организован в форме большого кольца. Вокруг него расположены несколько транспортно-пересадочных узлов. Они представляют собой парковочные комплексы, обеспечивающие связь городской территории с кольцевой зоной парка. Некоторые из них также включают остановки общественного транспорта и станции метро.

Внутри этих «зеленых пальцев» предусмотрены вади. Вади — арабское название сухих речных русел и долин, по которым вода течет во время сильных дождей. В парке имени короля Салмана подобные ландшафтные формы создаются искусственно. Это заглубленные озелененные долины, местами уходящие на 30 метров ниже уровня окружающей территории. Они не только формируют выразительный рельеф, но и служат для сбора ливневых вод, распределения очищенной и повторно используемой воды, а также создания участков, напоминающих естественные водно-болотные угодья. Благодаря этому засушливую местность можно превратить в более зеленый и влажный оазис.

Масштабы озеленения впечатляют. В конечном итоге на территории парка планируется высадить около миллиона деревьев. При этом из-за рубежа завозят лишь примерно 100 тысяч взрослых экземпляров. Остальные 900 тысяч деревьев, как и подавляющее большинство других растений, выращиваются непосредственно на месте. Не менее тщательно подбираются и виды растений. Около 55–60% деревьев будут местными видами, произрастающими в Саудовской Аравии. Большую часть остальных растений планируется закупать в соседних регионах, чтобы они соответствовали местным климатическим условиям.

В конечном счете парк создается прежде всего для жителей столицы. Это будет их собственное большое общественное пространство — своего рода задний двор города. По планам разработчиков, 75% населения Эр-Рияда смогут добраться до парка не более чем за 30 минут.

Масштабные зеленые зоны такого рода благотворно влияют на физическое и психологическое здоровье людей, помогают снижать стресс и тревожность. Одна из целей городского развития Саудовской Аравии — к 2030 году включить Эр-Рияд в десятку самых комфортных для жизни городов мира. Это мегапроект, в центре которого находятся люди. Он создается не только для нынешних жителей Эр-Рияда, но и для будущих поколений.