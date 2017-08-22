Культура
Саудиты "поженили" казахстанцев на ЭКСПО
Инга Селезнева
Во время концертной программы празднования Национального дня Саудовский Аравии на "ЭКСПО-2017" артисты провели свадебный обряд для трех казахстанских пар, на церемонии побывали корреспонденты Kazpravda.kz.

Национальный день Саудовской Аравии не обошелся без традиционных церемоний поднятия флагов, исполнения гимнов и выступления глав делегаций стран. Со стороны виновников торжества выступил президент научного городка атомной и возобновляемой энергии им. Короля Абдаллы Доктор Хасим Ямани. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев.

После выступления глав делегаций двух стран на сцене Национального дня ЭКСПО зрителям представили невообразимую программу. Сначала артисты бросали на людей травы, зажгли ладан и угостили зрителей конфетами. После этого на сцене появились маленькие дети, которые выполнили роль ведущих развлекательной части мероприятия, целью которого было познакомить казахстанцев с культурой Саудовской Аравии.

"Для нас ваша культура совершенно иная, как и для вас наша, поэтому мы хотим познакомить вас с культурой и обычаями нашей страны", – объявили юные ведущие.




Затем на сцену были приглашены трое юношей и трое девушек из числа зрителей. Артисты зажгли курильницу с ладаном и увели сформировавшиеся пары за кулисы. Невозможно было не заметить как зрители задавались вопросом "почему они это сделали?". Главная интрига раскрылась ближе к концу мероприятия.



В течение 30 минут саудиты исполняли народные танцы, пели зажигательные песни на арабском языке, в которых приветствовали гостей и показывали все свое радушие. Один из артистов особенно выделился своим нежеланием покидать сцену, широкой улыбкой и отличным настроением. Напоследок он подарил зрителям воздушный поцелуй. 








Ближе к концу шоу перед сценой появились те самые три пары, но уже переодетые в национальные костюмы Саудовской Аравии, а на саму сцену вышли саудиты со шпагами, курильницей и другими атрибутами свадебного обряда. Они снова спели и исполнили танец, после чего вместе с "молодоженами" отправились в красочное шествие до своего павильона. Как рассказали представители Саудовской Аравии, это был не полноценный обряд бракосочетания, а лишь его часть.











Само шествие собрало большое количество зрителей, которые то и дело снимали происходящее на видео и фотокамеры. Иногда охранникам выставки даже приходилось просить посетителей не мешать.





В павильоне для всех желающих был накрыт стол с восточными сладостями и крайне необычным для казахстанцев кофе ("кахва", "кабва" или "гахва"). Этот кофейный напиток не имеет привычного нам терпкого вкуса, да и цветом он оранжевый, не сладкий и не соленый, больше пряный и слегка горчит.




Кроме того, все желающие могли получить на память лист бумаги со своим именем, написанным на арабском языке специальными чернилами и кистями, а также  сделать тату хной, совершенно бесплатно.







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