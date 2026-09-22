Саудиты презентовали первые электрокары

В мире,Авто
Айман Аманжолова
корреспондент

Компания Ceer представила EXOBOT — флагманские электрические внедорожник и седан первого саудовского автомобильного бренда и производителя электромобилей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Внедорожник и седан EXOBOT станут двумя из семи моделей, которые бренд намерен вывести на рынок в течение ближайших пяти лет. Модельный ряд Ceer будет включать компактные и среднеразмерные машины с «различными вариантами силовых установок», однако подробные характеристики будущих моделей пока не раскрываются.

Производство электромобилей будет организовано на заводском комплексе Ceer Manufacturing Complex (CMC), который компания называет «крупнейшим электромобильным производственным объектом на Ближнем Востоке и одним из самых технологически совершенных в мире». По словам Ceer, будущие электромобили разрабатываются в Саудовской Аравии с использованием местных инженерных и конструкторских компетенций «в соответствии с высочайшими мировыми стандартами», что должно способствовать укреплению позиций королевства в качестве нового заметного игрока мировой автомобильной промышленности.

Электрический внедорожник оснащен аккумуляторной батареей емкостью 112 киловатт-часов, обеспечивающей расчетный запас хода до 560 километров. Он получил двухмоторную полноприводную силовую установку суммарной мощностью 850 лошадиных сил. По данным Ceer, она позволяет разгоняться с 0 до 100 километров в час всего за 2,6 секунды.

В салоне установлен изогнутый панорамный дисплей Digital Horizon диагональю 48 дюймов, растянутый практически от одной стойки кузова до другой. Также предусмотрены трехмерная навигация, система наружных камер вместо традиционных зеркал и голосовой ассистент Ceer.

Габариты электрического внедорожника составляют 5016 миллиметров в длину, 2101 миллиметр в ширину и 1693 миллиметра в высоту. Цены на электромобиль пока не объявлены. 

Электрический седан получил запас хода до 670 километров, мощность 850 лошадиных сил и способен разгоняться с 0 до 100 километров в час за 2,6 секунды. Габариты седана Ceer составляют 5260 миллиметров в длину, 2102 миллиметра в ширину и 1428 миллиметров в высоту.

Компания Ceer была основана в 2022 году наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). Это первый собственный саудовский бренд электромобилей.

#производство #Саудовская Аравия #электрокар

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