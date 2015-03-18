Саудовец развелся с женой из-за статуса в WhatsApp
Житель Саудовской Аравии развелся со своей женой из-за ее статуса в приложении WhatsApp, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Islamnews.ru.
По словам саудовца, его жена указала в своем статусе: "Молю Всевышнего о терпении, чтобы совладать с тобой", пишет Al Arabiya.
Сначала мужчина не понял смысла этой фразы и позвонил своим родственникам и друзьям, чтобы посоветоваться. Братья и их жены объяснили ему, что, очевидно, супруга находит его характер дурным и молит о терпении в жизни с таким мужем.
"Это уже не первый раз, когда она портит мою репутацию через социальные сети. Один раз она написала обо мне стихотворение, и я сказал ей, что ее намеки мне понятны, – посетовал мужчина. – Я решил развестись с ней, пока она не изложила всю мою жизненную историю в социальных сетях".
По словам замдиректора Центра по делам семьи и брака в одном из регионов Саудовской Аравии Халида аль-Халиби, социальные сети в настоящее время являются основной причиной разводов в стране.
Так, ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии мужчина развелся с женой после того, как она проигнорировала его сообщения в том же мессенджере.