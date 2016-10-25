​Саудовская Аравия вступила на путь коренных реформ

– Господин посол, какие особенности отличают отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией по сравнению с другими арабскими странами? Чего следует ожидать от визита?
– Предыдущие визиты Главы государства в Саудовскую Аравию состоялись в 1994 и 2004 годах. Тогда были заложены основы и определены главные принципы взаимоотношений двух стран, в частности сформулированы позиции относительно того, где пересекаются интересы наших государств, на каких принципах и направлениях должны строиться отношения, какие экономические сферы и проекты отвечают нашим интересам.
Каждый визит Главы государства в Саудовскую Аравию – это новая вершина двусторонних отношений. На сегодня между нашими странами царят дружба и взаимоуважение, мы плодотворно взаимодействуем в рамках ООН, ОИС и других международных и региональных объединений.
Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана в 1991 году, и на современном этапе продолжает поддерживать казахстанские инициативы. В том числе такие, как созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий, избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, проведение выставки «ЭКСПО-2017», участие в становлении Исламской организации по продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане. Здесь я говорю только о крупных инициативах.
Наряду с этим наши государства на постоянной основе координируют свои позиции по многим актуальным политическим и экономическим вопросам. За прошедшие годы между Казахстаном и Саудовской Аравией состоялись около 80 взаимных визитов на уровне руководителей парламентов, министров, представителей государственных учреждений, органов правосудия, правоохранительных ведомств. Были организованы шесть крупных бизнес-форумов. Подписано более 20 соглашений, регулирующих отношения в политической, экономической и гуманитарной сферах.
За счет безвозмездной финансовой помощи королевства в Астане были построены здание Сената Парламента РК, дорога Осакаровка – Вишневка, детский противотуберкулезный диспансер в Семее, оказана материальная помощь Кадетскому корпусу им. Б. Момышулы. В настоящее время осуществляется передача медицинского оборудования для Центра материнства и детства в Астане на сумму 3,5 миллиона долларов.
Нынешний визит Президента Нурсултана Назарбаева – третий по счету, и ему уделяется особое внимание. Как известно, международная политическая обстановка накаляется с каждым днем, растет противостояние ведущих держав мира, Ближний Восток объят пламенем вооруженных конфликтов, стремительно расширяется ареал терроризма, мы видим огромные потоки вынужденных мигрантов, усугубляются экономические проблемы. Подобные факторы, конечно же, требуют координации и совместных усилий между такими государствами, как Казахстан и Саудовская Аравия, которые играют важную роль на международной и региональной аренах. Целью такого сотрудничества является сохранение международной и региональной безопасности и стабильности, сверка позиций в вопросах решения актуальных проблем.
Визиту Главы государства в королевство предшествовал ряд серьезных встреч в 2016 году. Так, 14 апреля в Стамбуле в рамках саммита ОИС Нурсултан Назарбаев провел переговоры с Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом. Пятого сентября Глава государства встретился с заместителем наследного принца Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20 в Китае. Кроме того, в апреле Астану посетил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, а в октябре с визитом в Эр-Рияде побывал заместитель Премьер-Министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.
Президент в ходе своего визита в Эр-Рияд проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии, главами ряда международных организаций и руководителями ведущих саудовских компаний. Наряду с этим ожидается подписание двух межгосударственных соглашений в правоохранительной сфере, 12 документов и контрактов в сфере атомной энергетики, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, инвестиций, продовольственной безопасности. Можно сказать, что процесс притока саудовских инвестиций в Казахстан должен усилиться.
– Каков взгляд Саудовской Аравии на Казахстан? Чем интересна наша страна королевству?
– Саудовская Аравия воспринимает Казахстан дружественной страной, а наш народ – братским. Как я уже говорил, между двумя странами существует крепкая дружба и взаимоуважение. Такая атмосфера сложилась благодаря личному авторитету Главы государства, его неустанным усилиям и доверительным отношениям с руководством королевства. Официальный Эр-Рияд видит Казахстан в качестве зрелого и ответственного государства с высоким международным авторитетом, как страну, играющую важную роль в Центральной Азии и на евразийском пространстве. Астана и Эр-Рияд заинтересованы в координации позиций по различным актуальным политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, в основе диалога лежит стремление к укреплению международной безопасности, борьбы с терроризмом, расширению экономических связей, сохранению дружбы между нашими народами.
Например, королевство заинтересовано в обеспечении своей продовольственной безопасности за счет поставок недорогих и качественных продуктов – у Казахстана здесь большой потенциал. Или другой пример. Наша страна заинтересована в использовании опыта развития нефтехимического кластера в Саудовской Аравии. Атомная энергетика, сельское хозяйство, строительство, новые технологии, совместные научные изыскания – каждое из этих направлений содержит значительный потенциал для сотрудничества. Саудовские компании обладают огромными финансовыми возможностями и передовыми технологиями, они наработали хороший управленческий опыт. Мы должны использовать эти факторы для развития нашей национальной экономики, расширения географии нашего экспорта.
– Отечественные политологи проводят значительные исследования по части Центральной Азии и Китая. Однако Ближний Восток зачастую остается за фокусом внимания ученых. Особенно чувствуется дефицит исследований современных процессов. В связи с этим что можете сказать о публикуемых в казахстанских источниках аналитических материалах, довольны ли вы их уровнем?
– Как вы сами отметили, сегодня исследований по Ближнему Востоку со стороны отечественной политологии немного. То, что публикуется на страницах средств массовой информации, идет в контексте различных информационных поводов по Ближнему Востоку, в связи с резонансными событиями. Некоторые красят Ближний Восток в мрачные цвета, некоторые наоборот восхваляют. Однако Ближний Восток, арабский мир – это регион со своим особенным цивилизационным укладом, традициями, мировоззрением, которые формировались на протяжении многих веков. Поэтому у этой цивилизации, региона Ближнего Востока, арабского мира много достижений, нерешенных проблем, стремлений и планов на будущее. В странах региона тоже непрерывно идут различные реформы, реализуются планы по решению вопросов социально-экономического развития. Исходя из этого, хотелось бы, конечно, чтобы было большее количество ученых и политологов, которые будут проводить глубокие, разносторонние и объективные исследования в этом направлении.
– В настоящее время мы видим активное внедрение в сознание людей, недостаточно осведомленных об исламе, так называемой исламофобии. Хотелось бы узнать, какую роль играет ислам в арабских странах и в Саудовской Аравии в частности?
– Ислам не имеет никакого отношения к творимым сегодня преступлениям, имеющим место заблуждениям. Для того чтобы говорить об исламе, конечно же, необходимо знать и понимать его основные каноны, содержание. Все ошибки и заблуждения являются следствием человеческих страстей, жизненного опыта, воспитания и так далее. Например, ислам говорит, что месяц Ораза (Рамадан) является временем для прощения, воссоединения, мира, для укрепления хорошего нрава, а экстремисты переделали его в месяц отмщения, джихада против представителей других вер. Таких примеров множество. И такие случаи активно используются определенными силами в политических целях для разжигания исламофобии в мире.
Что касается Саудовской Аравии, то она – колыбель ислама, здесь зародилась эта религия и была распространена по всему миру. На территории королевства расположены две святыни ислама – мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка Мухаммада в Медине. На Саудовскую Аравию возложена ответственность за охрану этих святынь, обеспечение условий для паломничества миллионов мусульман со всего мира. Естественно, ислам в Саудовской Аравии, как в государстве, сложившемся в особых исторических условиях, играет важную роль. Это происходит от особой исторической миссии королевства.
– Недавно заместитель наследного принца Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия намерена увеличивать доходы государства за счет диверсификации экономики и что королевство нацелено уйти от нефтяной зависимости. Какие в связи с этим шаги предпринимаются?
– Саудовская Аравия сегодня вступила на путь коренных реформ. Падение цен на нефть оказало значительное влияние на государство. Бюджет страны на 2016 год впервые в истории был утвержден с дефицитом в 138 миллиардов долларов. Понимая постепенное завершение нефтяной эры, Саудовская Аравия приняла решение увести страну от нефтяной зависимости. В начале 2016 года была утверждена стратегическая программа Saudi Vision 2030. Главная ее цель – использование доходов от нефти для инвестиций в перспективные направления будущего. То есть Саудовская Аравия переходит на активную инвестиционную политику. В соответствии с указанным стратегическим документом правительство страны определило пакет приоритетов. Это максимизация инвестиционных возможностей; создание перспективных секторов экономики; приватизация правительственных услуг и активов; локализация оборонной промышленности; развитие горнодобывающего сектора; создание рынка возобновляемых источников энергии.
Правительство планирует передать Государственному инвестиционному фонду все активы и довести размер данного фонда до двух триллионов долларов. Среди предпринимаемых шагов можно отметить приватизацию национальной нефтяной компании «Арамко», отпуск цен на связь, воду, топливо, электричество, открытие внутреннего рынка для иностранных инвесторов, пересмотр визового режима, введение новых налогов и так далее.
В связи с этим хотел бы отметить, что с осуществляемыми реформами открываются возможности и для казахстанских бизнесменов.