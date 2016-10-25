​Саудовская Аравия вступила на путь коренных реформ

– Господин посол, какие особенности отличают отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией по сравнению с другими арабскими странами? Чего следует ожидать от визита?

– Предыдущие визиты Главы государства в Саудовскую Аравию состоялись в 1994 и 2004 годах. Тогда были заложены основы и определены главные принципы взаимоотношений двух стран, в частности сформулированы позиции относительно того, где пересекаются интересы наших государств, на каких принципах и направлениях должны строиться отношения, какие экономические сферы и проекты отвечают нашим интересам.

Каждый визит Главы государства в Саудовскую Аравию – это новая вершина двусторонних отношений. На сегодня между нашими странами царят дружба и взаимоуважение, мы плодотворно взаимодействуем в рамках ООН, ОИС и других международных и региональных объединений.

Саудовская Аравия одной из первых признала независимость Казахстана в 1991 году, и на современном этапе продолжает поддерживать казахстанские инициативы. В том числе такие, как созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий, избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, проведение выставки «ЭКСПО-2017», участие в становлении Исламской организации по продовольственной безопасности со штаб-квартирой в Астане. Здесь я говорю только о крупных инициативах.

Наряду с этим наши государства на постоянной основе координируют свои позиции по многим актуальным политическим и экономическим вопросам. За прошедшие годы между Казахстаном и Саудовской Аравией состоялись около 80 взаимных визитов на уровне руководителей парламентов, министров, представителей государственных учреждений, органов правосудия, правоохранительных ведомств. Были организованы шесть крупных бизнес-форумов. Подписано более 20 соглашений, регулирующих отношения в политической, экономической и гуманитарной сферах.

За счет безвозмездной финансовой помощи королевства в Астане были построены здание Сената Парламента РК, дорога Осакаровка – Вишневка, детский противотуберкулезный диспансер в Семее, оказана материальная помощь Кадетскому корпусу им. Б. Момышулы. В настоящее время осуществляется передача медицинского оборудования для Центра материнства и детства в Астане на сумму 3,5 миллиона долларов.

Нынешний визит Президента Нурсултана Назарбаева – третий по счету, и ему уделяется особое внимание. Как известно, международная политическая обстановка накаляется с каждым днем, растет противостояние ведущих держав мира, Ближний Восток объят пламенем вооруженных конфликтов, стремительно расширяется ареал терроризма, мы видим огромные потоки вынуж­денных мигрантов, усугубляются экономические проблемы. Подобные факторы, конечно же, требуют координации и совместных усилий между такими государствами, как Казахстан и Саудовская Аравия, которые играют важную роль на международной и региональной аренах. Целью такого сотрудничества является сохранение международной и региональной безопасности и стабильности, сверка позиций в вопросах решения актуальных проблем.

Визиту Главы государства в королевство предшествовал ряд серьезных встреч в 2016 году. Так, 14 апреля в Стамбуле в рамках саммита ОИС Нурсултан Назарбаев­ провел переговоры с Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом. Пятого сентября Глава государства встретился с заместителем наследного принца Мухаммедом бен Салманом на полях саммита G20 в Китае. Кроме того, в апреле Астану посетил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр, а в октябре с визитом в Эр-Рияде побывал заместитель Премьер-Министра, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.

Президент в ходе своего визита в Эр-Рияд проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии, главами ряда международных организаций и руководителями ведущих саудовских компаний. Наряду с этим ожидается подписание двух межгосударственных соглашений в правоохранительной сфере, 12 документов и контрактов в сфере атомной энергетики, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, инвестиций, продовольственной безопасности. Можно сказать, что процесс притока саудовских инвестиций в Казахстан должен усилиться.

– Каков взгляд Саудовской Аравии на Казахстан? Чем интересна наша страна королевству?

– Саудовская Аравия воспринимает Казахстан дружественной страной, а наш народ – братским. Как я уже говорил, между двумя странами существует крепкая дружба и взаимоуважение. Такая атмосфера сложилась благодаря личному авторитету Главы государства, его неустанным усилиям и доверительным отношениям с руководством королевства. Официальный Эр-Рияд видит Казах­стан в качестве зрелого и ответст­венного государства с высоким международным авторитетом, как страну, играющую важную роль в Центральной Азии и на евразийском пространстве. Астана и Эр-Рияд заинтересованы в коор­динации позиций по различным актуальным политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, в основе диалога лежит стремление к укреплению международной безопасности, борьбы с терроризмом, расширению экономических связей, сохранению дружбы между нашими народами.

Например, королевство заинтересовано в обеспечении своей продовольственной безопаснос­ти за счет поставок недорогих и качественных продуктов – у Казах­стана здесь большой потенциал. Или другой пример. Наша страна заинтересована в использовании опыта развития нефтехимического кластера в Саудовской Аравии. Атомная энергетика, сельское хозяйство, строительство, новые технологии, совместные научные изыскания – каждое из этих направлений содержит значительный потенциал для сотрудничества. Саудовские компании обладают огромными финансовыми возможностями и передовыми технологиями, они наработали хороший управленческий опыт. Мы должны использовать эти факторы для развития нашей национальной экономики, расширения географии нашего экспорта.

– Отечественные политологи проводят значительные исследования по части Центральной Азии и Китая. Однако Ближний Восток зачастую остается за фокусом внимания ученых. Особенно чувствуется дефицит исследований современных процессов. В связи с этим что можете сказать о публикуемых в казахстанских источниках аналитических материалах, довольны ли вы их уровнем?

– Как вы сами отметили, сегодня исследований по Ближнему Востоку со стороны отечественной политологии немного. То, что публикуется на страницах средств массовой информации, идет в контексте различных информационных поводов по Ближнему Востоку, в связи с резонанс­ными событиями. Некоторые красят Ближний Восток в мрачные цвета, некоторые наоборот восхваляют. Однако Ближний Восток, арабский мир – это регион со своим особенным цивилизационным укладом, традиция­ми, мировоззрением, которые формировались на протяжении многих веков. Поэтому у этой цивилизации, регио­на Ближнего Востока, арабского мира много достижений, нерешенных проб­лем, стремлений и планов на будущее. В странах региона тоже непрерывно идут различные реформы, реализуются планы по решению вопросов социально-экономического развития. Исходя из этого, хотелось бы, конечно, чтобы было большее количество ученых и политологов, которые будут проводить глубокие, разносторонние и объективные исследования в этом направлении.

– В настоящее время мы видим активное внедрение в сознание людей, недостаточно осведомленных об исламе, так называемой исламофобии. Хотелось бы узнать, какую роль играет ислам в арабских странах и в Саудовской Аравии в частности?

– Ислам не имеет никакого отношения к творимым сегодня преступлениям, имеющим место заблуждениям. Для того чтобы говорить об исламе, конечно же, необходимо знать и понимать его основные каноны, содержание. Все ошибки и заблуждения являются следствием человеческих страстей, жизненного опыта, воспитания и так далее. Например, ислам говорит, что месяц Ораза (Рамадан) является временем для прощения, воссоединения, мира, для укрепления хорошего нрава, а экстремисты переделали его в месяц отмщения, джихада против представителей других вер. Таких примеров множество. И такие случаи активно используются определенными силами в политических целях для разжигания исламофобии в мире.

Что касается Саудовской Аравии, то она – колыбель ислама, здесь зародилась эта религия и была распространена по всему миру. На территории королевства расположены две святыни ислама – мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка Мухаммада в Медине. На Саудовскую Аравию возложена ответственность за охрану этих святынь, обеспечение условий для паломничества миллионов мусульман со всего мира. Естественно, ислам в Саудовской Аравии, как в государстве, сложившемся в особых исторических условиях, играет важную роль. Это происходит от особой исторической миссии королевства.

– Недавно заместитель нас­ледного принца Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия намерена увеличивать доходы государства за счет диверсификации экономики и что королевство нацелено уйти от нефтяной зависимости. Какие в связи с этим шаги предпринимаются?

– Саудовская Аравия сегодня вступила на путь коренных реформ. Падение цен на нефть оказало значительное влияние на государство. Бюджет страны на 2016 год впервые в истории был утвержден с дефицитом в 138 миллиардов долларов. Понимая постепенное завершение нефтяной эры, Саудовская Аравия приняла решение увести страну от нефтяной зависимости. В начале 2016 года была утверж­дена стратегическая программа Saudi Vision 2030. Главная ее цель – использование доходов от нефти для инвестиций в перспективные направления будущего. То есть Саудовская Аравия переходит на активную инвестиционную политику. В соответствии с указанным стратегическим документом правительство страны определило пакет приоритетов. Это максимизация инвестицион­ных возможностей; создание перс­пективных секторов экономики; приватизация правительственных услуг и активов; локализация оборонной промышленности; развитие горнодобывающего сектора; создание рынка возобновляемых источников энергии.

Правительство планирует передать Государственному инвес­тиционному фонду все активы и довести размер данного фонда до двух триллионов долларов. Среди предпринимаемых шагов можно отметить приватизацию нацио­нальной нефтяной компании «Арамко», отпуск цен на связь, воду, топливо, электричество, открытие внутреннего рынка для иностранных инвесторов, пересмотр визового режима, введение новых налогов и так далее.

В связи с этим хотел бы отметить, что с осуществляемыми реформами открываются возможности и для казахстанских бизнесменов.