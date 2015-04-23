Саудовский принц обещал подарить по Bentley пилотам за бомбежки Йемена

Саудовский принц и миллиардер Альвалид бин Талал пообещал подарить по новому Bentley каждому пилоту королевства, принявшему участие в авианалетах на Йемен, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Миллиардер заявил, что готов выдать в общей сложности сотню автомобилей участникам последних бомбардировок из числа летчиков ВВС Саудовской Аравии.
"Я поздравляю наших мудрых лидеров с победой операции "Буря решимости" и с началом операции "Возрождение надежды". В знак признательности участвовавшей в операции сотне пилотов я с удовольствием дарю сто автомобилей Bentley", – цитирует слова принца телеканал Press TV.
В этой связи многие мировые СМИ приводят статистику Всемирной организации здравоохранения о том, что за четыре недели боев в Йемене погибли не менее 944 человек и 3 487 были ранены. Сами йеменцы говорят о 2 900 убитых и о нескольких тысячах раненых.
Бин Талал – владелец крупнейшей в королевстве компании Kingdom Holdings, ему принадлежит пакет акций Twitter Inc, а также пакеты акций Apple, Time Warner и Citigroup.
В целом состояние принца оценивается в $23 млрд.