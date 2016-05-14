На проходящем в Астане первом заседании Комиссии по земельной реформе генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр выразил мнение, что в "земельной теме" важно прислушаться непосредственно к сельхозпроизводителям, передает Kazpravda.kz.
"Вы посмотрите, что происходит, – почти не высказываются те люди, кто непосредственно работает на земле. Если я не разбираюсь в музыке, значит, я не эксперт в этом вопросе. Так почему же те люди, которые не являются экспертами в земельном вопросе, говорят про это, причем в такой безапелляционной форме и от имени всего народа? Надо народ послушать, не надо его провоцировать, пусть народ сам делает выводы" – возмутился он.
"За 25 лет мы наработали большой опыт. Когда-то в стране был проведен пилотный проект приватизации бывшего совхоза "Родина". Это был беспрецедентный случай, и он состоялся. Я всех могу пригласить и показать, насколько изменилось качество жизни. В свое время мне предлагали высокие должности, от которых я отказывался и лишь просил Главу государства, чтобы он дал мне возможность доказать жизнеспособность начатого в 1993 году эксперимента", – привел Сауэр свое аграрное хозяйство в качестве успешного примера.
Он подчеркнул, что "патриотизм заключается не в том, что кто-то кричит и больше соберет людей на какую-то тусовку и будет манипулировать, а в том, что кто реально что-то делает".
"Сегодня мы должны договориться, что мы готовы слушать друг друга", – подчеркнул он.
Ивану Сауэру ответил президент Фонда Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан.
"Как высказался Президент, нам не нужны законы, которые не нужны народу. Народ в течение 3–4 недель высказывал свое мнение, что они против и продажи и против аренды земли. И я не согласен с Иваном Сауэром в том, что вышедший на площади народ является "тусовкой". На митинги люди выходили от безысходности", – заявил Тайжан.
Также Мухтар Тайжан сказал, что приведенные ранее министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым доводы относительно необходимости сдачи участков сельхозназначения в аренду нецелесообразны: "Я сам экономист и занимаюсь луковым хозяйством. И нам опыт Канады и Австралии не подходит, просто необходимо дать возможность работать казахстанским фермерам".