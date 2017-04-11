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Мексиканский боксер Сауль Альварес уверен, что сможет нанести Геннадию Головкину первое поражение в карьере, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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"Мы с моей командой уже знаем, что из себя представляет Головкин. Мы давно знали все то, что лишь сейчас видят СМИ и весь мир. Мы не видим ничего нового. Все то же самое. В нашем поединке я могу сделать гораздо больше, чем Дэнни Джейкобс.
Головкин не умеет отступать и не знает, как драться на расстоянии. Он очень силен и крепок, но умеет боксировать только вблизи. Если вы перед ним, то он вас достанет. Однако если двигаться вокруг него, ему придется тяжело. Есть много способов его побить", – заявил Альварес, чьи слова передает Los Angeles Times.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин не будет проводить
летний объединительный поединок с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом. Вместо этого команда казахстанца сосредоточится на подготовке к бою с Саулем "Канело" Альваресом в сентябре.