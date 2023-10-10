Саябек Сахиев: Казахстану необходима атомная энергетика!
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Беседовал Николай Жоров
Вопрос строительства в республике АЭС поднимается на протяжении уже более 20 лет, но каждый раз его окончательное решение откладывается. Однако прогнозируемая нехватка электроэнергии, а также планы по декарбонизации заставили руководство страны вновь вернуться к проблеме, предложив провести референдум.
Ранее жители поселка Улкен на побережье Балхаша, где предлагается строить АЭС, одобрили эту идею, что пришлось не по нраву ряду активистов, выступающих против атомной энергетики. Что скажет в ответ эксперт? На наши вопросы мы попросили ответить генерального директора Института ядерной физики (ИЯФ), доктора физико-математических наук, академика КазНАЕН Саябека Сахиева.