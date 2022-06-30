Саян Куттыбаев получил должность в Канцелярии Премьер-министра РК

Распоряжением Премьер-министра Республики Казахстан Куттыбаев Саян Сансызбаевич назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Саян Куттыбаев родился в 1986 году в Кызылорде. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Международные отношения», Школу бизнеса Mancosa со степенью MBA.

Трудовую деятельность начал в 2008 году. Работал на различных должностях в международных (ABN AMRO, Royal Bank of Scotland, HSBC) и казахстанских банках второго уровня.

С 2012 года работал третьим секретарем департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел РК.

В 2014-2019 гг. работал вторым секретарем Посольства Казахстана в Финляндской Республике, вторым секретарем Департамента внешнего анализа и прогнозирования, первым секретарем Департамента евразийской интеграции МИД РК.

В 2019 г. — советник руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2020-2021 гг. — заместитель заведующего Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2021-2022 гг. — заведующий Отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-министра РК.

29 июня 2022 года назначен заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.