Сайт АНК модернизирован

Айнур КЕМБАЕВА
В брифинге принимали участие заместитель председателя Клуба журналистов АНК Атсалим Идигов, заместитель председателя правления АО «Казконтент» Нартай Ашим, директор «Радио – Астана» Гульмира Каракозова, главный редактор областной газеты «Южный Казахстан» Марина Лимаренко. В ходе презентации они также подробно рассказали о работе Клуба журналистов АНК.
– Официальный интернет-ресурс АНК размещен под доменным именем assembly.kz. Портал функционирует на 3 языках (казахском, русском и английском) с полным соблюдением правил аутентичности материалов. Интерфейс сайта имеет специальную версию для слабовидящих людей, – отметил Нартай Ашим. – Данный ресурс выполняет функцию единой платформы для всех 16 региональных АНК в виде отдельных подсайтов, также созданы отдельные разделы фонда АНК и ГУ «Қоғамдық келісім».
Главная страница сайта состоит из нескольких функциональных зон. В первой размещен блок цитат, поиск по сайту, языковые версии и версия для слабовидящих людей, а также переходы на страницы сайта в социальных медиа. Вторая зона состоит из главного меню навигации сайта, которая остается статичной при переходах на внутренние страницы.
Кроме того, в данной зоне размещен информационный блок, который включает графический баннер для перехода на страницы специальных проектов, ниже расположен центральный новостной блок и отдельно расположены новости из регионов. Третья зона включает два блока. Справа расположен раздел председателя АНК и его заместителей. Данный раздел включает справочно-биографическую информацию о персоналиях и тексты выступлений. В четвертой части есть мультимедийный раздел. Здесь расположен календарь мероприятий АНК, фото- и видеогалерея.
Сайт разработан в адаптивном дизайне, что обеспечивает использование через мобильные устройства, планшеты и смартфоны. Все текстовые материалы можно скачать в формате pdf и epub. Данные форматы позволяют читать объемные тексты на смартфонах.
О Клубе журналистов АНК рассказал Атсалим Идигов. Он напомнил, что главная цель клуба – способствовать укреплению толерантности, сохранению межэтнического согласия в государстве, гражданского единства, патриотизма и духовно-культурной общности; соблюдать, развивать и внедрять принципы журналистской этики, а также формировать ответственность в журналистском сообществе в вопросах освещения меж­этнической тематики.

