Сайт Кембриджа "обвалился" из-за докторской диссертации Хокинга

В мире
Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Докторская диссертация Стивена Хокинга, впервые опубликованная в открытом доступе на веб-сайте Университета Кембриджа, вызвала сбой в работе портала, сообщает газета The Telegraph.

Издание пишет, что научная диссертация знаменитого физика Стивена Хокинга под названием "Свойства расширяющихся вселенных", которую ученый написал в 24 года, впервые была опубликована в минувший понедельник, причем в открытом доступе на веб-сайте Кембриджского университета.

По информации университета, менее чем за сутки сайт посетили более 60 тысяч человек, чтобы прочитать или скачать работу Хокинга, что и вызвало сбой работы сайта.

"Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию – надеюсь, они не разочаруются", – сказал Хокинг.

По словам физика, он надеялся "вдохновить людей", предоставив свою университетскую работу в свободном доступе, и призвал других ученых сделать то же самое.

"Каждый человек в любой точке мира должен иметь свободный, беспрепятственный доступ не только к моим исследованиям, но и к исследованиям каждого ученого", – сказал он.

Раньше диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 65 долларов.

Заместитель начальника факультета научного общения Кембриджа Артур Смит сообщил, что отныне все кандидаты, окончившие Кембриджский университет, должны будут предоставить электронную копию своей докторской работы для будущего сохранения.

"Как и профессор Хокинг, мы надеемся, что многие студенты также воспользуются возможностью свободно распространять свои работы в Интернете. Мы также приглашаем бывших выпускников университета рассмотреть возможность публикаций своих научных работ", – заключил Смит.

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