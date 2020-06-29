Сайт столичного акимата запустил страницу с официальными данными о COVID-19

Сайт столичного акимата для своевременного информирования запустил страницу http://covid19.astana.kz/ru
, на которой можно узнать официальные данные по коронавирусной инфекции, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На странице можно узнать последние новости о ситуации с COVID-19, режиме и условиях работы магазинов и других объектов торговли, учебных заведений, транспорта, культовых учреждений (мечети и церкви), учреждений культуры и спорта и другую полезную информацию.
Помимо этого, на странице представлена информация, где можно пройти тест на наличие (отсутствие) COVID-19, адреса лабораторий, как вести себя в режиме самоизоляции, осуществлять лечение дома под наблюдением врачей, узнать наличие лекарственных средств и медицинских препаратов в аптеке.
Горячая линия по коронавирусу (круглосуточно) +7 (7172) 76-80-43; 1406; 109. Телефон для вызова скорой помощи 103. Стать волонтером +7 701 356-22-96; служба психологической поддержки +7 (7172) 20-10-90, +7 771 996-09-27, +7 702 172-61-39; стать донором плазмы крови +7 771 377-91-10 (регистратура), +7 702 091-18-60 (регистратура), +7 (7172) 54-32-38 (телефон доверия).
Оставшиеся без работы могут позвонить по номеру +7 (7172) 57-88-88, далее выбрать цифру необходимой услуги и связаться со специалистом.
По состоянию на сегодня, 29 июня, в Нур-Султане зарегистрировано 3 788 случаев, количество выздоровевших – 2 721, летальных случаев – 61.