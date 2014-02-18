Сайты не дремлют

Только за первые сутки поступило более тридцати таких сообщений. Вся эта информация проверяется мобильными группами. С владельцами торговых точек и магазинов ведется разъяснительная работа о необходимости сохранять прежний уровень стоимости социально значимых товаров.

В целом цены в магазинах остаются прежними, хотя в некоторых точках оптово-розничной торговли все же наблюдается рост стоимости на некоторые виды товаров. Аким Алматы Ахметжан Есимов, обсуждая на встрече с городскими службами итоги расширенного совещания Правительства, поручил антимонопольному ведомству расследовать каждый случай необоснованного повышения цен и применять санкции к руководителям таких торговых организаций.

Градоначальник напомнил, что по поручению Президента Казахстана из Национального фонда выделяется триллион тенге для обеспечения экономики кредитными ресурсами. Средства выделяются по трем направлениям, в том числе и на развитие МСБ. Малый и средний бизнес занимает большой удельный вес в экономике Алматы. Поэтому будет подготовлен для рассмотрения в Правительстве список предприятий, нуждающихся в поддержке.

Ольга Петрова,

Алматы