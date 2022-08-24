Саженцы по осени считают

В рамках ближайшей пятилетки на землях государственного лесного фонда региона планируется посадить 60,2 млн саженцев, площадь озеленения превысит 30,7 тыс. гектаров.

Об этом стало известно в ходе совещания, состоявшегося в акимате области. Главная цель текущего года – высадить более 15,3 млн саженцев на 7,3 тыс. гектарах. Минувшей весной укоренено 5,6 млн деревьев.

Отставание объясняется тем, что в результате весеннего половодья были подтоплены питомники некоторых лесохозяйственных учреждений. Запланированный объем полностью будет выполнен осенью. Аким области Ондасын Уразалин поручил уполномоченным органам ответственно отнестись к высадке деревьев и добиться максимально высокой их приживаемости.

Также в ходе совещания было отмечено, что в рамках мероприя­тий по борьбе с опустыниванием в 2021 году был разработан рабочий проект по закреплению песка в пяти населенных пунктах Иргизского района. В настоящее время рассматриваются возможности финансирования. Между тем уже выделены средства на реализацию аналогичного проекта в шести селах Байганинского района.