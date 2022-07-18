Сбалансированное развитие – основа качества жизни

Меры по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных 14 июля 2022 года в ходе расширенного заседания Правительства, рассмотрены в минувшую пятницу на очередной правительственной встрече, которую по ряду признаков можно назвать внеочередной и экстренной. Председательствовал Премьер-министр Алихан Смаилов. Представители отраслевых министерств доложили о коррективах в работе по направлениям, подвергнувшимся критике со стороны Президента.

Приоритеты бюджетно-налоговой политики

Как сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, министерством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции на 2022–2024 годы, состоящий из 67 мероприятий. В частности, в рамках новой налогово-бюджетной политики проводится работа по реформированию межбюджетных отношений и реинжинирингу бюджетного планирования с сокращением сроков и этапов в два раза. Также принимаются меры по децентрализации финансово-экономических функций в пользу регионов. Разработаны поправки в Бюджетный кодекс по усилению самодостаточности областей, в том числе через передачу дополнительных источников доходов на местный уровень. При расчете субвенций и изъятий будут расширены расходные полномочия местных исполнительных органов с повышением их ответственности за осуществление мероприятий.

Вице-министр отметил, что сегодня истек срок моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги для населения. В рамках этих мер были скорректированы тарифы более ста субъектов естественных монополий, что позволило сэкономить населению порядка 3,2 млрд тенге. В связи с истечением срока моратория во втором полугодии ожидается изменение тарифов в пределах коридора инфляции текущего года.

Ведомству также было поручено проработать вопросы фискальных преференций по газовым проектам. Как заверил в этой связи Тимур Жаксылыков, основные подходы в данной области уже выработаны. В плане пересмот­ра роли квазигосударственного сектора вице-министр сообщил, что сегодня ведется работа по совершенствованию системы управления госсобственностью и реформированию Фонда «Сам­рук-Казына». При этом будут определены конкретные критерии государственного участия в компаниях данного сектора с разработкой новой классификации субъектов квазигоссектора, организационных форм и моделей корпоративного управления.

Миссия фонда «Самрук-Казына» будет пересмотрена в сторону соинвестирования системообразую­щих проектов с привлечением частных инвестиций. Процессы вывода активов фонда на рынок будут ускорены, что позволит создать условия для формирования компактного и прозрачного квазигосударственного сектора.

Как сообщил в свою очередь заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамау­баев, для исполнения поручений Главы государства в ведомстве принимаются меры по совершенствованию налогово-бюджетной политики. Так, в целях отбора подрядчиков, имеющих необходимые материальные ресурсы, достаточные для выполнения строительных работ, предлагается установить обязательное требование о наличии собственной строительной техники. Для чего планируется создать единую базу данных по спецтехнике. Это позволит осуществлять автоматическую проверку на предмет ее наличия у подрядных строительных организаций. Предполагается, что данные меры позволят отсеивать подрядчиков, не имеющих собственной техники для выполнения строительных работ.

Чтобы ограничить неправомерную передачу строительных работ в субподряд при госзакупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора планируется предусмотреть возможность расторжения договора в случаях передачи субподрядчикам объемов работ, превышающих предельные нормы, а также привлечения предварительно не согласованных с заказчиком субподрядных компаний.

Касательно национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения» глава Минфина сообщил, что предварительная финансовая потребность по осуществлению нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» оценивается в пределах 215 млрд тенге. Более конкретная сумма расходов на эти проекты будет проработана в рамках формирования трансфертов общего характера и республиканского бюджета на 2023–2025 годы.

МТИ: системные проблемы

На расширенном заседании Правительства Глава государства дал ряд поручений руководству Министерства торговли и интеграции РК касательно обеспечения физической и ценовой доступности продуктов питания для населения, а также достижения реальных показателей в сфере продовольственной безопаснос­ти внутреннего рынка.

Как доложил заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, во исполнение данных поручений совместно с Минсельхозом будет разработана соответствующая Программа продовольственной безопасности с пересмотром прежних подходов субсидирования и предоставления других мер господдержки предприятиям отрасли в части закрепления встречных обязательств сельхозпроизводителей по насыщению внутреннего рынка. При этом особое внимание намечено уделить развитию самодостаточной в сырьевом плане сахарной промышленности.

Бахыт Султанов также рассказал о положении дел в сфере создания национальной товаропроводящей системы. По его словам, исполнение данного проекта затянулось в связи с изменившимися условиями финансирования в январе-феврале текущего года. Условия финансирования проекта требовали пересмотра государственных обязательств в рамках договора ГЧП с целью снижения нагрузки на бюджет. С учетом замечаний Главы государства в ведомстве также пересмотрят прежние планы по созданию национальной товаропроводящей системы.

– На сегодня рассматриваются несколько альтернативных сценариев создания оптово-распределительных центров, с привлечением заинтересованных инвесторов. Окончательные решения по этому вопросу будут приняты до октября текущего года, – сообщил министр.

По поводу низкой эффективности «оборотной схемы» глава ведомства заявил, что текущий объем финансирования данного механизма в общем товарообороте социально значимых продуктов составляет всего лишь 4%. Поэтому эти меры не могут существенным образом влиять на ценовую ситуацию рынка. Например, в Карагандинской области в апреле текущего года заключены договоры на поставку картофеля в объеме 2 709 тонн по фиксированным ценам 85 тенге в рознице, в то время как коммерческая цена составляла 175 тенге.

Глава МТИ отметил, что по мере повышения прозрачности движения средств и их эффективности объем финансирования «оборотной схемы» будет постепенно увеличиваться. Касательно усиления ответственности владельцев рынков министр сообщил, что в мае текущего года осуществлены проверки 122 потребительских рынков, по итогам которых выявлено наличие ряда системных проблем в данной сфере. При этом разработаны законодательные нормы, предусматривающие дальнейшую модернизацию деятельности этих товарных рынков.

Проекты Минсельхоза

Согласно докладу министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, в сфере АПК до конца текущего года планируется завершить 237 инвестиционных проектов на сумму 295 млрд тенге. По шести видам импортируемых товарных позиций предусмотрено к исполнению более 80 проектов на сумму 128,5 млрд тенге. Как заверил министр, всем этим проектам будут предоставлены и льготное кредитование, и субсидирование, и доступ к земельным ресурсам.

Для решения проблем сахарной промышленности будет разработан комплексный план по развитию данной отрасли. При этом основное внимание уделено наращиванию сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель, внедрения сберегающих технологий полива, развития семеноводства, укрепления технического парка и технологического перевооружения существующих мощностей по переработке сахарной свеклы. В плане также будут предусмотрены конкретные меры по строительству и модернизации сахарных заводов, усилению государственного регулирования и стимулирования отрасли. Наряду с этим предусматриваются дополнительные шаги по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца.

В целях стабилизации цен на внутреннем рынке предстоит проработать вопросы приоритетности финансирования сельхозпроизводителей в рамках «оборотной схемы», в том числе путем активизации работы по развитию механизма форвард­ных контрактов. Кроме того, как сообщил глава ведомства, будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего функционирования региональных стабилизационных фондов.

– Для формирования баланса основных продовольственных товаров намечено разработать и утвердить соответствующие правила, а также усилить работу по автоматизации и интеграции базы данных по запасам и наличию социально значимых продовольственных товаров. Это позволит иметь более дос­товерные сведения по балансам продукции для принятия оптимальных решений в сфере продовольственной безопасности, – пояснил суть предполагаемых мер Ербол Карашукеев.

Для наращивания ресурсной базы

Напомним, Президент РК поручил Министерству энергетики разработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границ. Во исполнение данного поручения, как доложил министр энергетики Булат Акчулаков, ведомством рассматриваются несколько вариантов установления дифференцированных цен на дизельное топливо. В частности, будут изучены подходы по дифференциации в зависимости от происхождения топлива (отечественное или импортное) и по субъектам потребления (граждане РК и нерезиденты, розничные и крупные покупатели). Кроме того, планируется рассмотреть варианты установления дифференцированных цен для автозаправочных станций, расположенных в приграничных зонах, а также продажи импортного дизельного топлива по средневзвешенной цене.

В рамках предстоящих задач ведомству также надлежит устранить дефицит дорожного битума на внутреннем рынке. Как сообщил в этой связи министр, дефицит возникает по причине неравномерной выборки битума, наибольший пик которой приходится на период летне-осеннего сезона работ. В зимне-весенний период заявок на выпуск битума практически не поступает. Между тем отечественные предприятия имеют возможность нарастить производство битума еще на 300 тыс. тонн. В результате ежегодная суммарная мощность будет составлять порядка 1,2–1,3 млн тонн в год, что полностью покроет потребности внутреннего рынка в данной продукции.

Еще одно поручение Главы государства, данное ведомству, связано с разработкой системных мер по увеличению ресурсной базы и переработки газа с предоставлением фискальных преференций. Министр сообщил, что на сегодня подготовлен пакет законодательных изменений по внедрению «Улучшенного модельного контракта на недропользование», в том числе для газовых проектов. В частности, данные меры предусматривают регуляторные и фискальные преференции в виде освобождения от уплаты корпоративного подоходного налога и экспортных таможенных пошлин до срока окупаемости проектов, а также применение режима альтернативного налога на недропользование.

По словам главы Минэнерго, соответствующие поправки в законодательство будут приняты до конца текущего года. Предусматриваемые меры позволят обеспечить разработку газовых месторождений с суммарными запасами около 93,6 млрд куб. мет­ров и дополнительную добычу товарного газа к 2030 году в объе­ме 6,7 млрд кубометров в год.

В целях недопущения резкого роста цен на сжиженный газ торги на биржах будут проводиться в рамках установленных предельных розничных цен. При этом предлагается законодательно внедрить для сжиженного неф­тяного газа требование по сопроводительным накладным на транспорт и ужесточить условия выписки фискальных чеков при его продаже. Кроме того, предлагается определить Единую товарную биржу для дефицитных товаров, подконтрольную профильным госорганам.

О принимаемых мерах в других сферах социально-экономического развития доложили также министры: индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, труда и соцзащиты населения – Тамара Дуйсенова, здравоохранения – Ажар Гиният, просвещения – Асхат Аймагамбетов.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул важность оперативного и результативного исполнения поручений Главы государства путем налаживания четкого взаимодействия центральных и региональных госорганов для совместного решения возникающих вопросов.

– В целом от эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего Правительства. Мы должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченные задачи по развитию экономики и рынков, с тем чтобы наши граждане почувствовали улучшение качества их жизни, – подчеркнул Премьер-министр.