Сбалансировать территориальное развитие

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Асет Калымов

Депутаты маслихата Алматинской области обсудили ряд неотложных задач, стоящих перед органами местной власти.

Народные избранники приняли участие в первой сессии областного маслихата VIII созыва. Избрав председателя, утвердив состав постоянных комиссий маслихата, депутаты обсудили Стратегию развития Алматинской области до 2030 года, включающую пять направлений. Это сбалансированное территориальное развитие, повышение качества образования и здравоохранения, строительство инженерной инфраструктуры, рост доходов населения, подъем экономики.

В качестве основных экономических драйверов были определены сельское хозяйство, транспорт и логис­тика, туризм и обрабатывающая промышленность.

Вместе с тем в регионе накопились острые вопросы, без решения которых невозможно поступательное движение вперед. Аким области Марат Султангазиев озвучил перечень ключевых проблем.

Одна из них – наличие 52 трехсменных школ. Выход из создавшейся ситуации власти видят в строительстве новых учебных заведений, а также реконструкции старых. Кроме того, в больницах не хватает врачей, 239 объектов здравоохранения (70% от общего чис­ла) расположены в арендованных и приспособленных помещениях.

Растет очередь на жилье, в которой стоят уже свыше 35 тыс. человек. В прошлом году среднедушевой доход местных жителей составил 106,3 тыс. тенге. Это самый низкий показатель по республике (16-е место среди регионов). Не имеют транспорт­ного сообщения с районными центрами 39 поселков.

Пожалуй, самая наболевшая проблема в области – обострившиеся коммунально-бытовые нужды сельчан и горожан. Степень изношенности линий элект­ропередачи, сетей водоснабжения, канализации и отопления составляет от 42 до 70%. Пол­ностью обветшали канализационно-очистные сооружения областного центра – города Конаева.

Долгие годы не находит решения и проблема утилизации мусора. На территории области скопилось около 700 тыс. тонн твердых бытовых отходов, их никто не перерабатывает и не сортирует.

Ежедневно на работу в Алматы из близлежащих городов и поселков приезжают до 500 тыс. человек, что создает большую нагрузку на инженерные коммуникации и социальную инфра­структуру мегаполиса.

Аким области привел еще и такие удручающие цифры: в пяти прилегающих к Алматы районах расположено 674 дачных массива, где проживают 183 тыс. человек. Здесь нет ни школ, ни больниц, ни детских садов, ощущается острая нехватка электричества, газа, питьевой воды, автодорог.

По словам главы региона, корень проблемы – в отсутствии у дачных массивов статуса населенного пункта. Земельные участки предназначены здесь для разведения садов и огородов, а не постоянного проживания граждан.

Сообщив, что для решения системных вопросов созданы рабочие группы с участием представителей дачных кооперативов, докладчик призвал депутатов маслихата активно подключиться к этой работе.

В целом перед местными властями стоит ряд неотложных задач по повышению благосос­тояния граж­дан, созданию для них комфортных условий жизни. Новому составу маслихата предстоит оправдать доверие избирателей, а для этого нужно выстроить с ними конструктивный диалог.

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