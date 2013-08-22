Сберечь каждую каплю

По словам руководителя департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Алматы Даурена Жандарбекулы, в нынешнем году не ожидается повышения тарифов на воду. Сдерживать цены помогает государственная политика энерго- и ресурсосбережений, которая предусматривает внедрение современных технологий, сокращение сверхнормативных потерь и на производствах, и в жилищно-коммунальном секторе. Так, введение дифференцированных тарифов привело к уменьшению потребления воды со 168 млн. кубов в 2008 году до 148 млн. – в 2012-м. Всего за последние четыре года потери воды сократились более чем на 100 млн. кубов.

Первым пунктом пресс-тура стало предприятие «Бастау», где как раз шла замена старых насосов на новые, с более высоким КПД. По словам директора Куанышкелди Базилова, благодаря новому насосному оборудованию в случае необходимости они теперь могут в сутки подавать до 1 млн. 400 тыс. кубов воды, то есть почти в три раза больше. Всего за последние четыре года «Бастау» израсходовал на ремонтные работы 2,2 млрд. тенге и на 0,7 млрд. закупил оборудования.

Сегодня в водопроводном хозяйстве для оперативного поиска скрытых утечек применяют электро- и акустическую аппаратуру, а это трассоискатели, течеискатели, звуковые импульсаторы, камеры видеоинспекции, которые помогают с высокой точностью установить место неполадки. То есть теперь нет нужды копать многие метры земли в поисках течи. Восстанавливают трубы тоже современным менее затратным способом – «рукавным покрытием», когда внутри старой трубы помещают специальный «рукав». Такое толстое и прочное покрытие можно применять даже при частичном разрушении труб. Таким образом срок службы трубопровода увеличивается до 50 лет и выше! Кроме того, улучшаются гидравлические характеристики трубы, ее пропускная способность и снижается вероятность «обрастания» труб минеральными и биологическими отложениями.

На следующем предприятии – ГКП «Су Желiсi», занимающемся очисткой и транспортировкой воды до конечного потребителя, вовсю идет строительство новой фильтровальной станции, которая заменит старую, работающую с 1948 года. Новое производство станет автоматизированным, где компьютеры будут показывать уровень и прозрачность воды, ее расход и другие параметры, а также управлять процессами фильтрации. Другое строительство – капитальный ремонт одного из спиральных отстойников на 11 тыс. кубов – уже завершилось. На ремонт затратили 60 млн. тенге, на которые заменили спирали, «ребра жесткости», обновили дно бассейна. Если раньше за сутки на этом отстойнике теряли до 2 тыс. кубов драгоценной влаги, то сегодня такие потери исключены.

Как пояснил директор «Су Желiсi» Жанат Нургазин, в их ведении находятся водопроводные сети протяженностью 2 600 км и головные очистные сооружения производительностью 254 тыс. кубов воды в сутки.

– Очистные сооружения строятся и ремонтируются, теперь необходимо серьезно заняться сетями, ведь более 60% водопроводных сетей, построенных 60 лет тому назад, уже отслужили свой срок, – говорит Ж. Нургазин. – Каждый год мы меняем 11 километров аварийных труб и строим до 40 километров новых сетей. Для нашего большого хозяйства этого, конечно, мало.

Другие работы по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, начатые в 2009 году, власти успешно продолжают. За это время было пробурено 17 новых скважин, произведен ремонт 28 резервуаров, установлено почти 5 тыс. общедомовых приборов учета (до конца 2013-го установят еще 2 273 штуки), заменено 47,7 км водопроводных сетей и многое другое. Однако умение рационально использовать природные ресурсы, в том числе воду, должно стать привычкой каждого потребителя, уверены специалисты. Иначе без такого отношения сложно будет решить государственную задачу – оптимизацию экономики и вхождение Казахстана в число конкурентоспособных стран мира.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА