Сберечь основу жизни

В Послании народу Президент Нурсултан Назарбаев в качестве приоритетов определил развитие профилактической медицины, которая «… должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний». Об этом важнейшем условии благополучия общес­тва – беседа с президентом Академии профилактической медицины Казахстана Алмазом ШАРМАНОМ.

– Как вы можете охарактеризовать основные составляющие качества жизни, и какова в этом роль здоровья?

– Все мы хотим быть здоровыми, сильными, энергичными, умными, выглядеть привлекательными и молодыми, ощущать душевный комфорт. Иными словами, все мы хотим жить качественно. Во многом этого можно достигнуть благодаря здоровому поведению, живому общению и духовному обогащению, бережному отношению к окружающей среде.

В современном мире качество жизни становится ключевым приоритетом. Это достаточно широкое понятие, которое определяется духовным благополучием и физическим благосостоянием, основной критерий которого – здоровье.

В 1946 году Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как «...состояние полного физического, психического и социального благосостояния, а не просто отсутствие болезни или недомогания». Как видно, этот вопрос выходит далеко за рамки системы здравоохранения, к приоритетам которой относятся в основном предупреждение заболеваний и борьба с ними.

Мы начали осознавать, что нашим здоровьем вполне можно управлять, придерживаясь здорового поведения, своевременно выявляя нарушения в организме и применяя современные медицинские технологии для их исправления. Придерживаясь указанных правил, можно предупредить многие болезни и, следовательно, жить долго и качественно.

В своем выступлении «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» Глава государства указал, что «свое личное здоровье надо формировать, прежде всего, самому человеку. И принимаемые государством меры будут иметь в тысячу раз больший эффект, если забота о здоровье станет делом каждой семьи».

– Что вы как медик могли бы порекомендовать, чтобы прожить долгую жизнь, не страдая недугами?

– Перечислю как можно более коротко основные правила здорового поведения, в моей книге «Качество жизни, здоровье и долголетие», которая была выпущена под эгидой Назарбаев Университета, об этом сказано подробно. Электронную версию можно бесплатно скачать с медицинского портала www.zdrav.kz. Итак, исключительно полезны ежедневные 30-минутные прогулки четыре раза в неделю на свежем воздухе. Физические упражнения должны быть постоянными, без больших перерывов. Но важно не переусердствовать, чтобы не вызвать утомление. Ежедневный прием по шесть-восемь стаканов чистой воды в день, особенно родниковой, усиливает иммунную защиту организма, продлевает жизнь. Питание должно быть разнообразным и включать овощи, фрукты, зерновые, бобовые, молочные продукты с низкой жирностью, орехи, а также нежирные источники животного белка. Здоровая пища должна содержать оптимальное количество разнообразных питательных веществ и калорий, чтобы поддерживать нормальный вес и энергию. Жизненно нужны семь-восемь часов сна, а также отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Курение ведет к заболеваниям практически любого органа, с ним связан каждый из пяти случаев смерти.

Наконец, исключительно важно регулярно наблюдаться у врача, чтобы на ранних стадиях выявить заболевания, когда их можно успешно лечить. Такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, нарушения стула, одышка и внезапные головные боли могут оказаться проявлениями серьезных заболеваний. Их можно выявить с помощью измерения артериального давления, проведения анализов крови, мочи, стула, исследования сердца, легких, кишечника и других органов.

– Много говорится о солидарной ответственности государства, медработников и самих граждан за здоровье. Какова, по-вашему, должна быть роль государства в деле оказания медицинских услуг?

– Здравоохранение по определению есть охрана здоровья, то есть предупреждение болезней. В большинстве стран мира с этим успешно справляется государство. Однако не следует путать охрану здоровья с медициной в смысле интеллектуально-творческого труда и сложного ремесла по лечению болезней. Ремесло – поскольку лечение большинства болезней можно стандартизировать. Творчес­тво – потому, что каждый пациент уникален и требует индивидуального подхода, при этом существуют неограниченные возможности для технологических инноваций.

Государство способно успешно мобилизовать человеческие и материальные ресурсы для предупреждения эпидемий, обеспечения санитарной и пищевой безопасности, пропаганды здорового поведения, однако редко успешно справляется с функциями, имеющими отношение к индивидуальному профессионализму и творчеству, в данном случае к врачеванию. Это особенно актуально в условиях, когда медицина становится все более технологичной.

Санитарный инспектор может предупредить пищевое отравление, но не способен создать вкусный и здоровый пищевой продукт. И чиновник от здравоохранения может в какой-то степени контролировать соблюдение стандартов безопасности, но не само ремесло и творческий процесс врачевания, что, по сути, и есть квинтэссенция качества в медицине. В связи с этим вспоминается сатирическая кантата Шостаковича, в которой советский секретарь по идеологии Жданов учил композиторов писать лезгинку. За профессиональное исполнение своих обязанностей должны отвечать, прежде всего, медики, а оценку давать профессиональные ассоциации и сами пациенты. Как и для любого рынка труда, востребованность и уровень материальной компенсации медиков должны определяться потребителями, то есть теми, кто лечится.

– Каковы современные тенденции здравоохранения в мире?

– Во многих странах происходит переосмысление роли государства, медиков и потребителей медицинских услуг. Тенденция однозначна: децентрализация с передачей основных прав в принятии бюджетных и других решений самим медикам и пациентам. Один из примеров – Obamacare в США по созданию так называемых ответственных организаций здравоохранения, в которых основные бюджетные и другие решения принимаются не государством и не страховыми компаниями, а самими клиниками и группами врачебной практики на местах. Аналогичный подход предлагается в программе Дэвида Кэмерона по децентрализации 65-летней британской системы здравоохранения на принципах местно-ориентированного глобального бюджетирования.

Однако наиболее привлекательной представляется модель индивидуальных накопительных медицинских счетов, о которой в 2006 году я рассказывал в «Казахстанской правде». Она дает возможнос­ти самим гражданам распоряжаться финансовыми средствами (индивидуальными медицинскими накопительными счетами), выделяемым государством персонально на медицинское обслуживание. Пользуясь такими счетами, потребители имеют возможность реально выбирать врача и медицинскую организацию. Для того чтобы не болеть и тем самым сберечь средства, граждане разумно придерживаются здорового поведения. А в случае болезни качество медицины обеспечивается реальной конкурентной средой и степенью мотивации медработников.

Государственные расходы на здравоохранение в Казахстане неуклонно увеличиваются: с 2007 года они выросли почти в три раза. Обсуждается вопрос о внедрении модели социального медицинского страхования. Говорят о системе сооплаты, развитии частной медицины и государственно-частном партнерстве.

– По вашему мнению, к каким параметрам здравоохранения нужно стремиться?

– Главное, что в основе любой прогрессивной модели должен быть отказ от распространенной болезне-центристской парадигмы и замена ее на новую. Она должна быть направлена на предупреждение болезней и укрепление здоровья.

Этого можно достигнуть, если приоритетным финансированием обеспечить первичную медицинскую помощь, включая меры по профилактике заболеваний. К сожалению, этот приоритет чаще всего носит декларативный характер. Современная первичная медицинская помощь – это не просто санитария и работа фельдшеров. Это скорее «входные ворота», позволяю­щие эффективно предупредить болезни и вместе с тем помочь гражданам в поиске врачебной компетенции, а медикам – взаимодействовать с другими звеньями системы здравоохранения. Врачи первичной медицинской помощи должны быть заинтересованными, компетентными, высокообразованными профессионалами с достаточными полномочиями.

Международный опыт показывает, что за счет инвестиций в первичную медицинскую помощь можно достичь 40-процентного уменьшения числа госпитализаций в больницы и, соответственно, 30-процентного сокращения расходов на здравоохранение. Важно усилить роль врачей первичной медицинской помощи путем предоставления им глубоких знаний и современных технологий. Интернет, социальные сети, портативные эхокардиографы, медицинские приложения к смартфонам и другие современные устройства делают медицинские технологии доступными не только для врачей, но и для обычных граждан.

В вопросах лечения необходимо ориентироваться, преж­де всего, на нужды пациен­тов и стремиться к достижению качества медицинского обслуживания по самым высоким мировым стандартам. При этом важно проявлять нетерпимость к небезопасной практике, обеспечивать прозрачную ответственность за качество и результаты.

Тесное взаимодействие, преемственность и отсутствие фрагментарности в здравоохранении может обеспечить относительно малочисленная группа управленцев, благодаря эффективной и динамичной системе администрирования. Важным считаю предоставление врачам-практикам основных рычагов административного и финансового управления, а также неограниченных возможностей для инноваций и внедрения современных методов профилактики, диагнос­тики и лечения, основанных на принципах доказательной медицины.

Наконец, ключевое условие – солидарная ответственность самих граждан. Соглас­но данным ВОЗ, около 40% всех денег в системе здравоох­ранения Казахстана – из частных источников. То есть граждане уже сегодня активно инвестируют в свое здоровье. Важно мобилизовать и рационализировать ресурсы частной медицины с тем, чтобы создать эффективное и гармоничное здравоохранение, ориентированное на профессиональную мотивацию в интересах пациентов.

– А как вы относитесь к платной медицине?

– Думаю, что не стоит демонизировать право платить за свое здоровье, а медикам – возможность получать достойное вознаграждение за свой нелегкий труд.

Еще в XVIII веке до н.э. Кодекс Хаммурапи в Месопотамии указывал на то, что «хирург получает 10 шекелей серебра за то, что выполнит хирургическую процедуру патрицию – вскроет абсцесс или удалит катаракту при помощи бронзового ланцета». Исторические факты свидетельствуют, что высококвалифицированные врачи всегда были не просто уважаемыми членами общества, но и чаще всего состоятельными. Такова ситуация в большинстве стран современного мира, но только не в бывшем Советском Союзе. Читал, что когда народные комиссары просвещения и здравоохранения молодого советского государства обратились к Ленину с вопросом о том, сколько платить учителям и врачам, вождь большевиков ответил: «народ прокормит». В какой-то степени эти заветы вождя пролетариата сохранились по сегодняшний день, а многие продолжают тешить себя мыслью о том, что медицина, хоть и не высокого качества, для них остается бесплатной, и это важнейшее достижение справедливого социального общества. Понятие «бесплатной» медицины было мощнейшим идеологическим инструментом советской пропаганды.

На самом деле оно зародилось в царской России в 1861 году – в год отмены крепостного права. Чтобы упредить социальные волнения среди освободившихся крестьян, царское правительство создает для них систему социальных льгот, среди которых ключевая роль отводится бесплатной медпомощи. Вскоре владельцев заводов и мануфактур обязывают предоставлять городскому пролетариату бесплатную медицинскую помощь. Учитывая примитивный уровень медицины того времени, такие программы не требовали существенных ресурсов. Именно поэтому большевики пошли на беспроиг­рышный пропагандистский шаг, предложив всеобщую систему бесплатного здравоохранения.

В последующем в стране создается централизованная и жестко регламентированная система общедоступного советского здравоохранения. Проблему нехватки медиков советское государство решает путем ускоренной подготовки врачей и создания новой специальности – фельдшеров. Уровень квалификации последних был несколько выше, чем у среднего медперсонала, но недостаточен для того, чтобы считаться врачами. Благодаря созданию такой армии медработников успешно решается кадровая проблема и создается самая разветвленная в мире сеть первичной медико-санитарной помощи, которая становится предметом восторга коммунистических идеологов.

Результаты весьма впечатляющие: значительно снижается материнская и младенческая смертность, эффективно контролируются инфекционные болезни. Однако не следует забывать удручающие стартовые позиции, при которых создавалось советское здравоохранение. Достаточно вспомнить слова Ленина: «или вши победят социализм, или социализм победит вшей!». Понятно, что на этом фоне любые меры по контролю заболеваний станут действенными. Однако все они успешно работают до тех пор, пока здравоохранение не становится технологичным и ресурсоемким, а потребители не начинают интересоваться доступом к новым технологиям и качественной медицине.

– А разве советская медицина не была качественной? Она служила образцом для многих стран мира.

– Советская медицина обеспечила всеобщий доступ к базовой медицинской помощи. Это то, к чему стремятся многие развивающиеся страны. Однако в 1970-е годы медицину ожидает технологическая революция. Была побеждена оспа, медики нау­чились бороться с другими инфекционными болезнями. Приоритетом становятся хронические неинфекционные заболевания, а их диагностика и лечение требовали сложных технологий, на разработку которых затрачивались большие ресурсы. В те годы на Западе создавались первые компьютерные и магнитно-резонанс­ные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, появились антибиотики нового поколения, эффективные противоастматические, гипотензивные и другие лекарства.

Однако все это остается малодоступным для советских граждан, поскольку сырьевая экономика, ориентированная на военно-промышленный комплекс, попадает в зависимость от конъюнктуры на нефть и другие природные ресурсы, цены на которые неуклонно падают. К началу 1980-х годов страна становится неконкурентоспособной, государственные доходы резко сокращаются. Результаты общеизвестны: тотальный дефицит на фоне возрастающих потребностей в качественных товарах и услугах, которыми изобиловали страны Запада.

Особо остро ощущается нехватка качественных лекарств, которые трудно было достать даже за деньги. Стране не по карману удовлетворить потребность в диагностике с помощью компьютерного томографа, УЗИ и другой аппаратуры. Советское руководство находит временный выход из ситуации путем создания централизованных диагностических центров, где консолидируются все доступные технологии. Дефицит лекарств решается путем закупа более дешевых аналогов у индийских и восточноевропейских производителей. Помимо этого, реальным технологиям предлагаются иллюзорные альтернативы в виде таких архаических и бесполезных методов, как физиотерапия с использованием УВЧ и кварцевания, которые, кроме постсоветских стран, нигде в мире не применяются. Народу внушают, что внутривенное капельное введение дешевого физраствора и других жидкостей – это панацея от всех болезней, и полстраны ложится под капельницы. Медицина становится ярким примером порочности советского экономического строя. После приобретения базовых социальных благ граждане начинают требовать доступ к качественным услугам и западным медицинским технологиям. При этом у большинства сохраняется навязанная прежним режимом приверженность к бесплатной медицине. В этих условиях несовместимость понятий «качество» и «бесплатное» становится очевидной.

– Согласно Конституции, граждане республики вправе получать бесплатно гарантированный объем медицинской помощи. Значит, о качестве не стоит и мечтать?

– То, что называется бесплатной медициной, на самом деле имеет конкретный источник финансирования – государственный бюджет, который формируется за счет денег налогоплательщиков. Вопрос в том, что подразумевать под гарантированным объемом. Чаще всего он становится непосильным для государственного бюджета. Кроме того, бюджетная модель предусматривает, что государству предоставляется монопольное право распоряжаться деньгами налогоплательщиков с тем, чтобы обеспечивать их здоровье. А монополии, как известно, склонны подавлять инновации и завышать цены.

Вместе с тем Конституция вовсе не исключает получения платной медицинской помощи в государственных и частных лечебных учреж­дениях. А это важнейший ресурс, который имеет большой потенциал в мотивации медработников, внедрении инноваций и обеспечении качественной медицины.

Повторюсь, сказав, что врачевание, как любой сложный интеллектуально-творческий труд, должно получать достойное материальное вознаграждение. Мало кому придет в голову бесплатно требовать от парикмахера элегантной прически. В той же мере неразумно ожидать качественного, высокопрофессионального лечения, полагаясь лишь на государство и «бесплатное» здравоохранение, не мотивируя профессионала-медика.

– Как же насчет идеалов альтруизма и самопожерт­вования врачей?

– Слово «альтруизм» произошло от латинского и дословно переводится как «другие люди». Его ввел французский философ Огюст Конт, который предусматривал моральные обязательства индивидуумов на основе отказа от личных интересов во благо других. Сказать честно, я совершенно не согласен с такой постановкой вопроса. Предпочтительнее понятие профессионального альтруизма: возможность профессионального самообогащения благодаря служению другим. Эта концепция отражена во многих культурах. На языке хинди слово «паропакари сева» означает служение обществу, предусматривающее личную выгоду тому, кто дает. На иврите под служением понимают «тиккун олам» – это вроде как принять мир с тем, чтобы его исправить.

Неразумно быть альтруистом, отказавшись от фундаментальных принципов бытия – стремления к личному благополучию и счастью. Врач не способен в полной мере прояв­лять заботу о пациентах, не позаботившись, прежде всего, о себе, и не может делиться своим временем, эмоциями и благосостоянием, если этого благосостояния нет и если нечем делиться. Успех служения своей профессии всегда предусматривает критическое условие – удовлетворение внутренних потребностей в собственном благополучии, балансе и гармонии. Только осознав, в чем суть своих внутренних потребностей можно рационализировать условия их реализации, а посвятить себя профессиональному служению и стать высокоморальной личностью можно лишь, руководствуясь рациональными личными интересами.

В клятве Гиппократа, которой присягают все врачи мира, значительное внимание уделяется медицинской этике и морали. Вместе с тем Гиппократ не призывал к тому, чтобы труд врача был безвозмездным. Вознаграждением врачу за высокоморальное и компетентное служение пациентам, ответственность, открытость и объективность должно стать моральное и материальное благополучие, привилегированное положение в обществе.

– В нынешнем году вас избрали президентом Академии профилактической медицины Казахстана. Расскажите о приоритетах ее деятельности.

– Удостоен этой чести, думаю, потому, что был одним из тех, кто стоял у истоков создания академии в 1995 году и все эти годы активно участвовал в реализации ее крупномасштабных международных проектов в области оценки социо-экономических детерминантов здоровья, развития телемедицины и создания географичес­ких информационных систем здравоохранения. Сегодня Академия профилактической медицины – одна из ведущих неправительственных организаций Казахстана в области здравоохранения с большим международным авторитетом. Это не просто сообщество ученых: мы не избираем и не назначаем академиков и членкоров. Деятельность академии направлена на практику путем объединения усилий специалистов-медиков в целях изучения причин болезней, разработки мер их предупреж­дения и улучшения здоровья граждан.

Значительное внимание мы уделяем популяризации медицины и пропаганде здорового поведения. Веб-портал www.zdrav.kz стал одним из самых популярных на постсоветском пространстве информационных ресурсов о здоровом поведении, качестве жизни и долголетии. Мы широко используем современные медиа-ресурсы, выступления перед общественностью, молодежью, TEDx и другие конференции для того, чтобы популярно разъяснять, как можно управлять своим здоровьем.

Мы считаем, что никакая государственная доктрина, никакие инвестиции, дорогостоящие технологии и суперсовременные больницы, даже самоотверженный труд врачей не обеспечат здоровья, если в этом нет заинтересованности у нас самих.

Вадим МАКАРОВ