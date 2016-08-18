​Сберечь сайгаков

В итоге для сохранения популяции сайгаков Комитетом лесного хозяйства и животного мира МСХ РК предприняты меры по укреплению международного сотрудничества в этом вопросе. Дело в том, что ареал сайгаков выходит за пределы республики на территорию соседних государств – Туркменистана, Узбекистана, России, с которыми и подписаны соглашения по сохранению этих млекопитающих.

Отметим, что недавно вышеуказанным министерством совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана и АО «Казавиаспас» был проведен очередной авиаучет бетпакдалинской, уральской и устюртской популяции сайгаков. По результатам общая численность сайгаков в 2016 году составила 108 300 особей.

В целях сохранения этих сайгаков, по данным пресс-службы МСХ РК, для усиления борьбы с браконьерством на базе «Охотзоопрома» созданы также 4 специальные мобильные группы из числа опытных инспекторов, обеспеченных автомобилями высокой проходимости.