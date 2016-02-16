Сбежавшего из ФК "Актобе" Феруза арендует дубайский клуб

Шотландский нападающий Ислам Феруз, сбежавший из ФК "Актобе", летом перейдет на правах годичной аренды в "Аль-Ахли" из Дубая (ОАЭ), передает Kazpravda.kz
Новый клуб Феруза – шестикратный чемпион своей страны и финалист последнего розыгрыша Лиги чемпионов Азии. Самыми известными игроками команды являются сенегальский нападающий Мусса Соу, становившийся лучшим бомбардиром Лиги 1 и чемпионом Франции в составе "Лилля", и игрок сборной Бразилии Эвертон Рибейра.
После того, как он покинул Казахстан, Феруз вернулся в расположение "Челси". В лондонском клубе игрок пробудет до конца текущего сезона.
Напомним, в начале февраля 20-летний Феруз был на сборах "Актобе". Игрок тренировался с клубом лишь один день и спустя сутки вместе с экс-игроком "Манчестер Сити" Абдулой Разаком без предупреждения покинул
отель команды.
Сам же Феруз, в юности считавшийся одним из самых перспективных игроков мира, во время взрослой карьеры постоянно попадает в скандальную хронику. Ранее он был отчислен из "Блэкпула" за критику игроков основной команды, покинул самарские "Крылья Советов" через три дня после подписания контракта, а будучи в аренде в "Хиберниане" был арестован за вождение без прав и оштрафован на 80 000 фунтов. Контракт Феруза с "Челси" рассчитан до 2018 года.