Сбежавшего из казахстанской тюрьмы вооруженного преступника ловят в Кыргызстане

Происшествия
В Кара-Суйском районе Ошской области Кыргызстана проходит спецоперация по задержанию Жылдызбека Бекмурзаева — гражданина КР, сбежавшего из казахстанской тюрьмы девять месяцев назад. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию, поступившую от правоохранительных органов, пишет Regnum.ru.

По данным силовиков, 32-летний беглый заключенный вооружен автоматом. Он уже угрожал оружием кыргызстанским милиционерам, попытавшимся его задержать.

Напомним, в июле 2017 года Жылдызбека Бекмурзаева арестовали в Костанае. Его осудили и приговорили к шести месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако уже в конце декабря того же года он сбежал из колонии.

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