Сбежавшего из казахстанской тюрьмы вооруженного преступника ловят в Кыргызстане
Происшествия
В Кара-Суйском районе Ошской области Кыргызстана проходит спецоперация по задержанию Жылдызбека Бекмурзаева — гражданина КР, сбежавшего из казахстанской тюрьмы девять месяцев назад. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию, поступившую от правоохранительных органов, пишет Regnum.ru.
По данным силовиков, 32-летний беглый заключенный вооружен автоматом. Он уже угрожал оружием кыргызстанским милиционерам, попытавшимся его задержать.
Напомним, в июле 2017 года Жылдызбека Бекмурзаева арестовали в Костанае. Его осудили и приговорили к шести месяцам лишения свободы за незаконное пересечение границы. Однако уже в конце декабря того же года он сбежал из колонии.