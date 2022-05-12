Сбежавшего из СИЗО задержали в Шымкенте

В Шымкенте задержали преступника, который сбежал из следственного изолятора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Как стало известно, беглецу не пришлось скрываться долго, его задержали спустя сутки на территории города.

Он обвиняется в совершении кражи из нефтегазопровода и теперь уже в побеге из исправительного учреждения.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 12 мая, сбежавший был задержан оперативными сотрудниками ДУИС и ДП региона«, - проинформировали в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.

По данному факту департаментом полиции города Шымкент проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан - «Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

Напомним, накануне сообщалось, что в Шымкенте обвиняемый совершил побег из следственного изолятора.