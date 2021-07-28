Сбежавшие из спецшколы подростки угнали и продали чужую машину в ВКО
В Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области двое подростков сбежали из спецшколы с особым режимом содержания, осужденные за кражи, мошенничества и угоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.
Как сообщается, во время ночной проверки дежурный установил, что двое несовершеннолетних - уроженцы
Туркестанской и Кызылординской областей - отсутствуют на местах.
"Видеокамера наружного наблюдения спецшколы запечатлела момент побега, как двое подростков со спальней комнаты второго этажа спустились вниз по простыне, перелезли через трехметровый металлический забор и
покинули территорию учреждения. На поиск несовершеннолетних был ориентирован личный состав полиции области, выставлены посты. Полицейские с применением служебно-розыскных собак, сотрудники спецшколы и волонтеры вели поиски, в том числе прочесывание лесопосадок", - говорится в информации ДП.
Установлено, что сбежавшие, в первую очередь с целью финансовой наживы, совершили угон автомашины марки "УАЗ", принадлежащей 54-летнему жителю района. Угнав авто, они поехали в ближайший населенный пункт и
продали его за 70 тысяч тенге, после чего на такси добрались до Усть-Каменогорска, оттуда на попутках выехали в сторону Алматы.
"Примерно проехав около 140-150 км, на автодороге "Усть-Каменогорск – Алматы" сбежавших подростков задержали полицейские. Подростков вернули в спецшколу и направили представление руководству школы в порядке статьи 200 УПК РК в части усиления контроля за содержащимся "контингентом", - проинформировали в департаменте.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 200 ч.1 УК РК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), добавили в пресс-службе.