Сбежавших из детсада малышей нашли на стройке в Нур-Султане

16 мая в Сети появилось видео, как четыре ребенка сбежали из детского садика и отправились играть на стройку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По данному факту управление образования города провело служебное расследование с выездом в ясли-сад №73 «Аяулым».

С заведующей детским садом взяли объяснительную записку.

«Установлено, что четверо детей убежали с территории детского сада во время прогулки. Дети покинули территорию через небольшое отверстие в заборе. В течение короткого времени они были возвращены в группу», – отметили в управлении образования Нур-Султана.

В настоящее время дети находятся в детском саду, их состояние удовлетворительное, при первичном осмотре медицинским работником ссадин, ушибов, порезов на телах детей не обнаружено.

«По факту халатного отношения к своим должностным обязанностям привлечены к дисциплинарной ответственности воспитатель и заведующая по хозяйственной части», – добавили в ведомстве.

По информации госоргана, в отношении заведующей детским садом подготовлен материал для рассмотрения на заседании дисциплинарной комиссии управления образования.