Скриншот из видео о спецоперации "Жусан"
В Актобе проходит судебное разбирательство в отношении гражданки, которую с детьми доставили в Казахстан в ходе спецоперации "Жусан" из Сирии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мgorod.kz
.
Акмарал Алмагамбетова мать пятерых детей. Трое оставались в Актобе с отцом, когда мама уехала в Сирию. Еще двоих она родила там. В данный момент они находятся в госучреждении. Их отец, по словам подсудимой, погиб в Сирии.
Алмагамбетова обвиняется в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.
Женщина уроженка Актобе, ей 32 года. Уехала в Сирию 25 августа 2013 года через Турцию. Весной этого года, призналась подсудимая, она сдалась курдам и попросила внести ее в список желающих вернуться на родину.
Как сообщил прокурор, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, подсудимая по имеющимся у следствия сведениям, в сентябре 2013 года направилась в Сирийскую арабскую республику в зону боевых действий. В январе 2014 года по сотовому телефону она связалась с супругом, который оставался здесь, передала голосовое и текстовое сообщение, их эксперты расценили как пропагандирующие терроризму, возбуждающие религиозную рознь. Обвиняемая, сообщил прокурор, признала свою вину, и пошла на процессуальное соглашение.
Учитывая, что Алмагамбетова ранее несудима, у нее несовершеннолетние дети, прокурор запросил ей пять лет лишения свободы колонии в учреждении средней безопасности.
23 июля Алмагамбетовой должны были огласить приговор, но судья отправил дело в прокуратуру для составления нового процессуального соглашения с применением статей уголовного кодекса, действовавших на момент совершения преступления, а не позже.