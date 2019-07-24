Сбежавшую в Сирию актюбинку судят за пропаганду терроризма

Общество
1428
Скриншот из видео о спецоперации "Жусан"
В Актобе проходит судебное разбирательство в отношении гражданки, которую с детьми доставили в Казахстан в ходе спецоперации "Жусан" из Сирии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мgorod.kz.

Акмарал Алмагамбетова мать пятерых детей. Трое оставались в Актобе с отцом, когда мама уехала в Сирию. Еще двоих она родила там. В данный момент они находятся в госучреждении. Их отец, по словам подсудимой, погиб в Сирии.
Алмагамбетова обвиняется в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.

Женщина уроженка Актобе, ей 32 года. Уехала в Сирию 25 августа 2013 года через Турцию. Весной этого года, призналась подсудимая, она сдалась курдам и попросила внести ее в список желающих вернуться на родину.

Как сообщил прокурор, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, подсудимая по имеющимся у следствия сведениям, в сентябре 2013 года направилась в Сирийскую арабскую республику в зону боевых действий. В январе 2014 года по сотовому телефону она связалась с супругом, который оставался здесь, передала голосовое и текстовое сообщение, их эксперты расценили как пропагандирующие терроризму, возбуждающие религиозную рознь. Обвиняемая, сообщил прокурор, признала свою вину, и пошла на процессуальное соглашение.

Учитывая, что Алмагамбетова ранее несудима, у нее несовершеннолетние дети, прокурор запросил ей пять лет лишения свободы колонии в учреждении средней безопасности.

23 июля Алмагамбетовой должны были огласить приговор, но судья отправил дело в прокуратуру для составления нового процессуального соглашения с применением статей уголовного кодекса, действовавших на момент совершения преступления, а не позже.


Популярное

Все
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
В Мажилисе ­Парламента прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
О новых горизонтах ахметтану
Новый взгляд на старые фасады
Сельское хозяйство – стратегический актив
Первый IQ Test Center
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Выстрелы в ночной степи
Работа для настоящих мужчин
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Закиева высказалась о росте преступности среди несовершенно…
Одобрено свыше тысячи бизнес-планов
Стараться помочь каждому
Буддийская Ассоциация Китая: Казахстан - перекрёсток культу…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]