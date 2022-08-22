Фото: polisia.kz
Происшествия , Крупные ДТП , Видеогалерея
Сбил 81-летнего велосипедиста и скрылся: водителя из нашумевшего видео задержали

Водителя, сбившего пенсионера на велосипеде, задержали полицейские Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Вечером 21 августа в отдел полиции Жамбылского района поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль наехал на велосипедиста и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 81-летнего мужчину доставили в центральную районную больницу Жамбылского района. Позже в соцсетях распространились кадры с места ДТП.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance. В отношении правонарушителя возбуждено административное производство по части 2 статьи «ДТП, повлекшее легкий вред здоровью», части 2 статьи «Оставление места ДТП» и части 3 статьи «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» КРКоАП. В настоящее время задержанный взят под стражу. Автомашина водворена на штрафную стоянку», – сообщили в полиции.

Для определения степени опьянения водителя назначена химико-токсикологическая экспертиза. По результатам назначенных экспертных исследований, по материалам ДТП будет принято окончательное решение.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

 

 

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