Общество
Сбил насмерть и уехал: завершено следствие в отношении виновника ДТП в ЗКО
Айдана Демесинова
Завершено следствие по делу жителя ЗКО, который совершил ДТП с летальным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.    

Отмечается, что ДТП произошло в декабре 2019 года. Тогда неизвестный водитель, управляя транспортным средством марки "ВАЗ 2112", в пути следования по автодороге Уральск-Желаево (в восточном направлении на пересечении с ул. Толе Би), не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на пешехода 1957 года рождения, переходящего проезжую часть.

Оставив на дороге сбитого человека, водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший был доставлен в травмпункт ГМБ Уральска, но от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

На поиски преступника тут же был ориентирован весь личный состав ДП ЗКО, но найти водителя удалось не сразу. "Заметая следы", преступник сжег свой автомобиль.  

Раскрытие подобного рода преступлений всегда осложнено отсутствием доказательной базы – нет свидетелей, нет улик. Преступнику удалось бы остаться безнаказанным, но полицейские профессионально и тщательно расследовали данное дело, вышли на след виновного. 

"На месте совершения ДТП сотрудниками следственно-оперативной группы был произведен осмотр, на дороге были обнаружены и изъяты осколки пластмассового стекла от автомашины неизвестной марки, на расстоянии 1,5 метра от обочины дороги – пятна красно-бурого цвета. Все собранные улики были направлены на проведение судебно-биологической экспертизы. Как только стало известно о совершенном ДТП, были объявлены оперативно-розыскные мероприятия", – рассказал начальник департамента полиции ЗКО Махсудхан Аблазимов.

Так, в лесном массиве в районе карьеров поселка Желаево было обнаружено сгоревшее транспортное средство марки "ВАЗ 2112". На оставшихся частях кузова были видны характерные повреждения.

"Стало очевидно, что это та самая машина. Таким образом, преступник пытался уничтожить улики. Сотрудник кинологической службы со служебно-розыскной собакой вышли на след преступника, но собака привела оперативников только до водоема, дальше след оборвался. Преступник практически не оставил нам шансов, но следственным путем удалось раскрыть данное дело. Преступник был задержан. Им оказался житель ЗКО 1982 г.р. Совокупностью собранных доказательств и судебных экспертиз виновность задержанного была установлена", – добавил Аблазимов.

По его словам, подозреваемый в содеянном сознался. В настоящее время досудебное расследование окончено, дело передано в суд.

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