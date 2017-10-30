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​Сбились с подсчета
Роза Рахметуллина

Предложение прозвучало на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

Проект соответствующих поправок в законодательство на заседании представила вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева. Минздрав предложил перенести на 1 января 2020 года начало уплаты взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей и лиц, находящихся на договорах граж­данско-правового характера, а также взносов государства за льготные категории граждан.

Как сообщила вице-министр, размер взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предлагается снизить с 5% до 1% от объекта исчисления взносов. При этом будут продолжен сбор отчислений работодателей в 2018–2019 годах в размере 1,5% и сохранено предоставление незастрахованному населению оптимизированного пакета гарантированного объема бесплатной медициной помощи с 2020 по 2022 год.

Причина отсрочки не только и не столько в готовности здравоохранения страны к внедрению ОСМС. Дело в том, что уполномоченные органы так и не смог­ли точно подсчитать, сколько в стране числится граждан, проходящих по категории «самозанятые». Сегодня, по предварительным оценкам, их 2,7 млн человек. Однако окончательных данных и точного количества пока еще нет, пояснил на заседании вице-министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

Сегодня все эти данные уточняются по четкому и логически выстроенному алгоритму – в стране все население идентифицировано в Государственной базе физических лиц (ГБДФЛ), у каждого есть ИИН.

– У Минтруда есть возможности уточнить цифры по информационным системам. Элементарно проверили всех казахстанцев: были ли пенсионные взносы за последние 6 месяцев. У кого есть, сказали: «Это действительно наемные работники». Оставшихся продолжили проверять, кто-то числится у нас как пенсионеры, инвалиды. Детей мы по дате рождения проверили, осужденных в системе КУИС, студентов в сис­теме МОН. Безработных – через центры занятости, – рассказал вице-министр МТСЗН.

Но... тут подсчеты преподнесли неожиданный «сюрприз». Оказалось, что Минтруда не нашло в информационных системах порядка 5,5 млн человек!

– То есть они есть, они чем-то занимаются, но их нет в информационных системах, – огорошил присутствующих Биржан Нурымбетов.

Он рассказал, что МТСЗН был инициирован подворовой обход для актуализации данных о граж­данах. Во время этого обхода более одного миллиона человек определены как неформально занятые – то есть люди работают, но за них не осуществляются выплаты в ЕНПФ, 187 тыс. человек обозначили себя как индивидуальные предприниматели, сейчас эти сведения проверяются по базе данных Комитета государственных доходов Министерства финансов.

– Здесь есть разные причины, – пояснил Биржан Нурымбетов, – по налоговому законодательству предприниматель, у которого в год доход не превышает 12 месячных зарплат (около 300 тыс. тенге), не обязан регистрироваться как предприниматель, и их не регистрируют.

Еще 242 тыс. человек определены как безработные, но при этом они не состояли на учете в центрах занятости.

– И 1 миллион 250 человек сказали: «Я самозанятый». То есть доходы небольшие. В статистике есть термин «непродуктивно самозанятый» – это тот, чей доход в месяц не превышает прожиточного минимума, – сказал вице-министр МТСЗН.

Еще более полумиллиона человек при подворовом обходе установить не смогли, а 18 тыс. граждан числились в государственной базе данных «Физические лица», однако, по словам соседей, эти люди умерли, еще 390 тыс. человек уехали.

– МВД сейчас ведет большую работу, проверяет. Есть 159 тысяч студентов, которые при подворовом обходе сказали: «Я студент, учусь в таком-то университете». А в базе данных МОН таких нет. Пусть не обижаются на меня коллеги из МОНа, но самая слабая информационная система у них. Она обновляется два раза в год – в сентябре и апреле. Поэтому не всегда актуальна, – сказал вице-министр.

Для того чтобы наконец навести порядок, в Минтруда разработали специальную «дорожную карту» по решению проблемы так называемых самозанятых. В ней предусматривается комп­лекс мер – от регистрации индивидуальных предпринимателей даже с минимальным доходом до инте­грации всех государственных баз данных. До конца года она должна быть утверждена.

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