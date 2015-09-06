Сбитая в Астане школьница скончалась после двух операций

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В Астане, не приходя в сознание, скончалась школьница, которую сбили на одном из перекрестков 5 сентября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ИА Тoday.kz
Соообщается, что девочка поступила в реанимацию НИИ травматологии и ортопедии в состоянии клинической смерти.
"По нашей информации, ДТП произошло вчера в 7.30. Точно неизвестно, сколько она пролежала в машине водителя, который ее сбил, но "скорая помощь" привезла школьницу к нам в 8.35. Редкий случай, когда сотрудники "скорой помощи" делают интубацию (введение трубки в гортань и трахею при угрозе удушения – Прим. ред.), а они привезли пациентку на искусственной вентиляции, с капельницей и в состоянии клинической смерти. То есть не было ни пульса, ни давления, ни дыхания, ни биения сердца", – сообщил дежурный врач отделения политравмы Мурат Махамбетов.
По словам врача, у поступившей пациентки после ДТП сотрудники НИИ выявили тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей таза и большую рану в верхней трети бедра. Реанимировать школьницу из состояния клинической смерти удалось через 25 минут после госпитализации: монитор зафиксировал сердечные тоны.
Девочка перенесла две операции за утро, а во время второй у нее вновь остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать ребенка. Но, к сожалению, через несколько часов, в 16.00, она умерла.
Врач настаивает на вскрытии для уточнения всех повреждений и определения того, что еще можно было сделать для того, чтобы спасти жизнь больной. Однако родители девочки не дают согласия на вскрытие.
ДТП произошло 5 сентября около 7.30 на пешеходном переходе по улице Иманова. Водитель автомашины Toyota Camry, двигаясь в сторону проспекта Республики, на пересечении улиц Иманова – Габдуллина допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть улицы по регулируемому пешеходному переходу.