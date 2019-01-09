Сбитой автобусом на пешеходном переходе в Караганде девушке ампутировали ногу

Происшествия
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Фото с сайта veselosite.com
В Караганде врачи ампутировали ногу 25-летней учительнице, которую накануне вечером вместе с молодым человеком сбил автобус, сообщает Ekaraganda.kz.

"Сестренке ампутировали ногу ниже колена. Она в реанимации, еще не знает о том, что ноги у нее больше нет. Сестренка и второй пешеход переходили дорогу по пешеходному переходу, а водитель просто не пропустил их", - рассказала Анар, сестра пострадавшей.

В отношении водителя автобуса, который перевозил рабочих рудника, начато досудебное расследование по статье 345 УК "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, наезд на пешеходов произошел минувшим вечером на проспекте Республики.

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