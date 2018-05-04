Сбитый столб освещения стал причиной смертельного ДТП в Темиртау, передает Kazpravda.kz
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"4 мая в Темиртау, по проспекту Республики, автомобиль Hyundai Accent под управлением 39-летнего водителя совершил наезд на столб освещения, который упал на проезжую часть. После чего на данный столб совершил наезд автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-2114 от полученных травм скончался в реанимации городской больницы", – сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области.
Отмечается, что по данному факту проводится расследование. Назначены все необходимые экспертизы.