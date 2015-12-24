Сбившего пешехода водителя нашли полицейские в Кокшетау

В Кокшетау полицейские установили водителя сбившего пешехода, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
ДТП произошло в середине декабря. "В 8 часов утра неустановленный водитель, управляя автомашиной марки "Ауди", двигаясь по улице Ауельбекова в западном направлении, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 61-летнего мужчину который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
Согласно информации, водитель, посадив пострадавшего в свою автомашину, отвез его в приемный покой областной больницы и, не сообщив о произошедшем в полицию, уехал в неизвестном направлений. Врачи поставили пострадавшему диагноз "Закрытый осколочный перелом обеих костей правой голени".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное ДТП совершил 69-летний пенсионер, который был за рулем автомобиля марки "Ауди-80" . На вопрос, почему не сообщили о произошедшем в полицию, пенсионер объяснил тем, что был испуган.
"В настоящее время пострадавший находится в АОБ на стационарном лечении. После его выписки из больницы будет назначено СМЭ на основании медицинских документов, а также результатов заключения СМЭ. В отношении пенсионера будет возбуждено административное дело по ст. 610, 611 КРКоАП и направлен в административный суд города Кокшетау", – отмечается в пресс-релизе.