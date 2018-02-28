Сбивший насмерть 4-летнего ребенка водитель получил условный срок в Атырау

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В Атырау водитель Lada Largus, насмерть сбивший ребенка, переходившего дорогу, приговорен к условному сроку, передает Кazpravda.kz
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По информации пресс-службы суда № 2 города, подсудимый в декабре 2017 года на автомашине марки Lada Largus совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу. В результате несовершеннолетняя скончалась в Атырауской детской больнице.
При этом сторонами было составлено процессуальное соглашение о признании вины.
"Суд, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого Н. и отсутствие судимости, возмещение ущерба потерпевшей, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК Республики Казахстан, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев", – говорится в сообщении суда.
Отмечено, что приговор суда не вступил в законную силу.