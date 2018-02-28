Сбивший насмерть 4-летнего ребенка водитель получил условный срок в Атырау

Происшествия
1371
Фото из открытых источников
В Атырау водитель Lada Largus, насмерть сбивший ребенка, переходившего дорогу, приговорен к условному сроку, передает Кazpravda.kz.

По информации пресс-службы суда № 2 города, подсудимый в декабре 2017 года на автомашине марки Lada Largus совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу. В результате несовершеннолетняя скончалась в Атырауской детской больнице.

При этом сторонами было составлено процессуальное соглашение о признании вины.

"Суд, учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого Н. и отсутствие судимости, возмещение ущерба потерпевшей, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК Республики Казахстан, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев", – говорится в сообщении суда.

Отмечено, что приговор суда не вступил в законную силу.

Популярное

Все
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Найти свою игру
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Проблема достигла дна
«Городские» фермеры
Владельцам теплиц частично возместят расходы на топливо
Трансформация и адаптация СВМДА
С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге
Нужно потрудиться, чтоб воды напиться
Когда волк не помощник
Как нам "возвысить Степь..."
"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе
Искусство для всех
Для ума и сердца
Запасы на зиму
Только вперед!
Рыбаки на промысле
Газопровод – невидимка
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детс…
Сдать незаконный арсенал!
Автобус сбил пешеходов в Алматы, один человек погиб
Девочку ударило током на пенной вечеринке: полиция переквал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]