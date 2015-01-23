Сближая культуры

Свежий выпуск
640
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Приоритетные направления деятельности АНК области – укрепление единства, межнационального мира и согласия, возрождение и развитие языков, культурных традиций этносов Казахстана. Безусловно, важнейшее звено в этой работе – этнокультурные объединения, действующие на территории региона. Местные исполнительные органы создают для этого все необходимые условия. Стало традицией проведение с их участием в областном Доме дружбы ежегодного фестиваля «Ұлт бірлігі – ұлы байлық!». В его рамках организуются выставки народно-прикладного искусства всех представителей этнокультурных объединений. А их в регионе сегодня действует 19. К таким мероприятиям актюбинцы всегда проявляют большой интерес, поскольку есть возможность соприкоснуться с самобытной культурой каждого этноса. Большой материал в национальном стиле представило на одной из таких выставок, к примеру, армянское ЭКО «Урарту».
Немало изделий выполнено руками самих членов объединения – народных умельцев, часть в качестве эксклюзива привезена с исторической родины. Они выделяются своей оригинальностью. Это макеты армянского зодчества, чеканка с древним алфавитом, символы – герб, флаг, национальные костюмы… Как говорит представитель ЭКО, преподаватель воскресной армянской школы Наира Мамиконян, такие мероприятия под шаныраком Дома дружбы очень сближают и взаимообогащают народные культуры. Это настоящий праздник, который укрепляет наше единство, повышает духовный потенциал.
Что характерно, среди членов «Урарту» замечаю и представителей других национальностей. Казах Бауыржан Канагатов с большим интересом ходит в воскресную школу объединения для изучения армянского языка. Он учится на филологическом факультете Актюбинского регионального государственного университета и говорит, что культурой, традициями, обычаями Армении увлекся еще со школьных лет, и, возможно, эта тематика станет основой его дипломной работы как будущего языковеда, культуролога. У него большая мечта – поехать в горную страну и увидеть все своими глазами.
А ученица воскресной школы Татэвик Мамиконян увлеклась казахским языком. Говорит на государственном языке в совершенстве. Впрочем, в объединении казахским владеют многие. Да и в репертуаре творческого коллектива «Урарту» немало казахских песен и танцев.
– У нас общие корни, общая судьба, – говорят члены этнокультурного объединения. – Мы гордимся, что родились и живем в такой прекрасной стране, где в единстве и согласии живет большая многонациональная семья. Такая же атмосфера царит и в нашем великолепном Доме дружбы. Здесь имеются все условия для формирования общеказахстанской культуры, толерантности, развития родного языка, самобытности. Причем у нас нет никакого разделения, делаем все совместно, помогая друг другу. И это самое ценное наше достояние.
Армянская община начала свою деятельность в регионе как этнокультурное объединение в декабре 1997 года. Руководит им известный в области предприниматель, общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана Гайк Тертерян.

Популярное

Все
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Брачные игры по-итальянски
О чем молчит оружие?
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Чтобы быть полезным, необязательно ждать, когда повзрослеешь
Память о подвиге солдат хранит школьный музей
Семейных детдомов больше нет
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Бананы созрели в первой в республике промышленной теплице
Кузница директоров школ
Все больше жамбылцев желают изучить язык Абая
Нужны мобильные дома дружбы для работы в глубинке
Награждены герои, протянувшие руку помощи
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Не прибегая к национализации
Открылся завод по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы
С долгом повременят
Для бизнеса электроэнергия подешевела
Без вины виноватая
Число внутренних переселенцев в мире достигло рекорда
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Правительство России 7 мая уйдет в отставку
Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые

Читайте также

Бюро утвердило повестку заседания
Приступить к посевной
Стопроцентный охват
Ход жилищной программы «Наурыз» обсудили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]