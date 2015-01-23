Сближая культуры Свежий выпуск 640 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Приоритетные направления деятельности АНК области – укрепление единства, межнационального мира и согласия, возрождение и развитие языков, культурных традиций этносов Казахстана. Безусловно, важнейшее звено в этой работе – этнокультурные объединения, действующие на территории региона. Местные исполнительные органы создают для этого все необходимые условия. Стало традицией проведение с их участием в областном Доме дружбы ежегодного фестиваля «Ұлт бірлігі – ұлы байлық!». В его рамках организуются выставки народно-прикладного искусства всех представителей этнокультурных объединений. А их в регионе сегодня действует 19. К таким мероприятиям актюбинцы всегда проявляют большой интерес, поскольку есть возможность соприкоснуться с самобытной культурой каждого этноса. Большой материал в национальном стиле представило на одной из таких выставок, к примеру, армянское ЭКО «Урарту».

Немало изделий выполнено руками самих членов объединения – народных умельцев, часть в качестве эксклюзива привезена с исторической родины. Они выделяются своей оригинальностью. Это макеты армянского зодчества, чеканка с древним алфавитом, символы – герб, флаг, национальные костюмы… Как говорит представитель ЭКО, преподаватель воскресной армянской школы Наира Мамиконян, такие мероприятия под шаныраком Дома дружбы очень сближают и взаимообогащают народные культуры. Это настоящий праздник, который укрепляет наше единство, повышает духовный потенциал.

Что характерно, среди членов «Урарту» замечаю и представителей других национальностей. Казах Бауыржан Канагатов с большим интересом ходит в воскресную школу объединения для изучения армянского языка. Он учится на филологическом факультете Актюбинского регионального государственного университета и говорит, что культурой, традициями, обычаями Армении увлекся еще со школьных лет, и, возможно, эта тематика станет основой его дипломной работы как будущего языковеда, культуролога. У него большая мечта – поехать в горную страну и увидеть все своими глазами.

А ученица воскресной школы Татэвик Мамиконян увлеклась казахским языком. Говорит на государственном языке в совершенстве. Впрочем, в объединении казахским владеют многие. Да и в репертуаре творческого коллектива «Урарту» немало казахских песен и танцев.

– У нас общие корни, общая судьба, – говорят члены этнокультурного объединения. – Мы гордимся, что родились и живем в такой прекрасной стране, где в единстве и согласии живет большая многонациональная семья. Такая же атмосфера царит и в нашем великолепном Доме дружбы. Здесь имеются все условия для формирования общеказахстанской культуры, толерантности, развития родного языка, самобытности. Причем у нас нет никакого разделения, делаем все совместно, помогая друг другу. И это самое ценное наше достояние.

Армянская община начала свою деятельность в регионе как этнокультурное объединение в декабре 1997 года. Руководит им известный в области предприниматель, общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана Гайк Тертерян.



