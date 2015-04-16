Сближающая сила Свежий выпуск 686 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Таким образом представители областных этнокультурных объединений, ветераны войны и труда, чиновники, молодежь, представители партий и общественных движений поддержали проведение республиканской акции «Ассамблея Казахстана – 20 добрых дел».

На призыв откликнулись люди разных возрастов и разных национальностей, считающие, что общая работа на свежем воздухе только сближает. За лопаты взялись даже те, кто в это время просто пришел в дендропарк на прогулку. Час активной работы зарядил бодростью и добавил хорошего настроения.

– Мы очень рады, что многие сегодня к нам присоединились, – прокомментировал итоги акции Икрамжан Хашимжанов, председатель областного узбекского этнокультурного центра ЮКО. – Через годы эта аллея дружбы поднимется, и гуляющие по ней люди будут знать, что в Год 20-летия АНК мы сообща сделали хорошее дело, посадив деревья. О нашей акции будет напоминать специальная табличка, установленная здесь.



