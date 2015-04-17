Сближение народов и культур

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Анна ВЛАДИМИРОВА
В рамках визита Г. Абдыкаликова посетила штаб-квартиру ЮНЕСКО, где встретилась с генеральным директором организации И. Боковой. В ходе беседы стороны отметили высокий уровень сотрудничества между ЮНЕСКО и Казахстаном, а также приверженность нашей страны целям и принципам организации.
Государственный секретарь ознакомила руководителя ЮНЕСКО с основными положениями Послания Главы государства «Нұрлы жол – путь в будущее», деятельностью Ассамблеи народа Казахстана, а также мерами, принимаемыми в Казахстане по развитию сферы образования, науки и культуры, гендерного равенства.
И. Бокова высоко оценила поддержку со стороны руководства Казахстана, оказывае­мую для расширения потенциала организации, в том числе посредством финансирования ряда программ, а также активное участие страны в деятельности ЮНЕСКО.
Кроме того, генеральный директор ЮНЕСКО особо отметила роль инициированной Казахстаном идеи Международного десятилетия сближения культур и подчеркнула важную роль в глобальной повестке дня Съезда лидеров мировых и традиционных религий, в предстоящем заседании которого она планирует принять участие лично.
В ходе визита Г. Абдыкаликова также провела встречу с генеральным директором французского образовательного агентства «Кампус Франс» А. Грассэном, президентом ассоциации университетов «Париж Сорбонна Сите» Ж. Мерэндолем и общественным деятелем, инициатором создания университета «Сорбонна – Казахстан» М. Хальтером. Стороны предметно обсудили текущее состояние и перспективы межуниверситетского сотрудничества, а также обозначили основные приоритеты казахстанско-французского стратегического партнерства в данном направлении.
Помимо этого, государственный секретарь приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 70-летия ЮНЕСКО и 200-летия со дня издания первой книги Коркыт-ата, организованном Международной тюркской академией совместно с постоянными представительствами Казахстана, Азербайджана, Турции и Туркменистана при ЮНЕСКО. В рамках данного мероприятия симфоническим оркестром Казахского национального университета искусств были представлены известные произведения Коркыта.
Выступая на открытии, Г. Абдыкаликова подчеркнула, что образ Коркыта является «золотым мостом» для культурных и духовных традиций тюркских народов, а «Книга Коркыт-ата» – достоянием всего человечества.
В заключение государственный секретарь выразила благодарность ЮНЕСКО за содействие в проведении мероприятия на высоком уровне и отметила, что организация является связующим звеном между культурами народов всего мира, сообщила пресс-служба Президента.
Кроме того, Гульшара Абдыкаликова провела переговоры с заместителем генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Мари Кивиниеми и главой секретариата глобальных связей Маркосом Бонтури.
В ходе встреч было отмечено динамичное развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям, включая реализацию проектов в рамках подписанной в январе текущего года Страновой программы партнерства между РК и ОЭСР.
В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам развития социальной сферы Казахстана, в частности здравоохранения, образования, гендерной политики, обмена статистическими данными.
Г. Абдыкаликова рассказала о ходе реализации Стратегии «Казахстан-2050», программы «Нұрлы жол» и Государственной программы индустриально-инновационного развития.
Госсекретарь выразила заинтересованность казахстанской стороны в разработке Меморандума о сотрудничестве между Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан и ОЭСР.
М. Бонтури отметил важность поддержания интенсивного диалога между Казахстаном и ОЭСР, в частности, путем обмена делегациями, участия казахстанских представителей в работе профильных органов ОЭСР и эффективной реализации всех намеченных совместных проектов, в том числе включенных в Евразийскую программу конкурентоспособности.
Он также подтвердил свое участие во главе делегации ОЭСР в предстоящем VIII Астанинском экономическом форуме.

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