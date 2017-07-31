​Сближение приветствуется

597
Ануар Калмыков

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Румынии Теодором Мелешкану. Итоги встречи продемонстрировали близость подходов двух государств по многим проблемам международной повестки дня и их стремление расширять контакты по приоритетным направлениям взаимодействия.

– На сегодня приоритеты наших торгово-экономических отношений лежат в основном в энергетической сфере. Рассчитываем на расширение статей торговли и на их диверсификацию. Выражаем заинтересованность в участии румынского бизнеса в программе модернизации экономики нашей страны, осуществляемой по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, – отметил Кайрат Абдрахманов.

Астана уделяет большое значение развитию отношений с Бухарестом в качестве важного партнера в Восточной Европе и на Балканах. Собеседники выразили готовность к тесному взаимодействию по ключевым вопросам в контексте действующего членства Казахстана в Совете Безопасности ООН и предстоящего в 2019 году председательства Румынии в Совете Европейского союза. Стороны приветствовали регулярность заседаний Межправительственной казах­станско-румынской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

– Мы поздравляем Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и проведением Международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». Это выдающиеся достижения вашей страны. За 25 лет независимости Казах­стан стал важным членом мирового сообщества. Румыния намерена укреплять политический диалог, экономическое сотрудничество и культурные связи с Казахстаном, – подчерк­нул Теодор Мелешкану.

Как отметил Теодор Мелешкану, Казахстан является самым продвинутым партнером Европейского союза в Центральной Азии, румынский парламент этой весной ратифицировал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС с Казахстаном. Румыния также ценит свое партнерство с нашей страной, и, по мнению министра, диверсификация экономик и торговли двух государств должна стать его ключевым компонентом.

По итогам переговоров Кайрат Абдрахманов и Теодор Мелешкану подписали совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Румынией. Как сообщают в МИДе, глава внешнеполитического ведомства Казахстана также получил официальное приглашение совершить визит в Румынию.

