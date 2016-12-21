​Сближение с Китаем

За это время Казахстан и Китай стали намного ближе, реализовав десятки совместных проектов и наметив грандиозную программу обоюдовыгодного взаимодействия. КНР одной из первых признала независимость республики. В январе следующего года исполнится четверть века со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы активно строим партнерство в разных сферах, включая ШОС, СВМДА, реализуем совместные инфраструктурные проекты.

За это время пройден большой путь, сделавший нас не просто доб­рыми соседями и конструктивными партнерами в экономическом и политическом плане, но и надежными друзьями. Тысячи казахстанцев запросто едут в Поднебесную, чтобы почувствовать ее чудесную и загадочную атмосферу, ощутить самобытность и прикоснуться к богатым традициям и истории, нас­читывающей более пяти тысяч лет.

В Китай я влюбилась, что называется, с первого взгляда. Десять лет назад одним из самых сильных впечатлений стало огромное количество спортивных площадок, заполненных физкультурниками уже с раннего утра. На них усердно делают упражнения и дети, и люди среднего возраста, и старики, что еще раз доказывает трудолюбие китайцев и генетическую приверженность к здоровому образу жизни. В этом всеобщем стремлении совершенствовать физическую форму ничего не изменилось и десять лет спустя.

В Чэнду, который оказался в марш­руте моей очередной поездки в Китай, меня ждало новое зрелище. Здесь спортом занимаются даже на тротуарах и площадках перед торговыми центрами и офис­ными зданиями. Переносной магнитофон, инструктор и несколько десятков женщин всех возрастов, усердно повторяющие незамысловатые упражнения. Такую картинку в ходе вечерней прогулки по улицам города приходилось встречать пов­семестно. Теперь понятно, почему китайские девушки и женщины настолько стройны и за редким исключением не имеют избыточного веса! А униформа китайских школьников – это спортивный костюм. Ведь в середине дня вся школа выходит на спортплощадку и делает зарядку.

А еще за прошедшие годы основная масса китайцев пересела на электромотоциклы, которые отличают высокая скорость и полное отсутствие шума. Десять лет назад я наблюдала потоки велосипедис­тов, движущихся по специально выделенным полосам на улицах столицы. Теперь крутить педали нет нужды. Китайские мокики и мотоциклы освоили все. На них едут на работу и в гости, на каблуках и в деловых костюмах, с детьми и с хозяйственными сумками. Остает­ся только гадать: является ли это следствием того, что в Китае заметно вырос уровень благосостояния, или же это результат ускорившегося темпа жизни, когда на велосипеде уже никуда не успеть.

Впрочем, многокилометровые пробки на дорогах – привычное явление для провинциального Чэнду, и электромотоциклисты имеют явное преимущество в сравнении с автомобилистами. К слову, население города перевалило за 15 млн человек. Такая цифра с трудом укладывается в голове, но тесноты на широких городских тротуарах совершенно не ощущаешь. Велорикши еще остаются на улицах на радость туристам, предпочитающим автобусной экскурсии подобный обзор городских достопримечательностей, но их тоже постепенно вытесняют моторикши.

Чэнду служит примером того, как крепнут и развиваются торгово-экономические отношения между нашими странами. Здесь формируется единственный цент­ральноазиатский скоростной грузовой поезд, следующий из Китая в Казахстан и далее до польского города Лодзь. Именно увеличение транзитных потоков лежит в основе проекта «Новый шелковый путь», который инициировал Нурсултан Назарбаев. Его реализация дает возможность нашей стране возродить историческую роль на караванном пути и стать крупнейшим деловым транзитным хабом Центрально-Азиатского региона.

Логистический центр Чэнду можно назвать ключевым звеном в активизации торгово-экономических связей Китая со странами Европы и Центральной Азии. Здесь берут начало две международные магист­рали, по которым доставляются грузы в пять стран, включая Казахстан, Россию, а также европейские государства.

26 апреля 2013 года из Чэнду отправился первый скоростной грузовой поезд по железнодорожной магистрали Чэнду – Польша. Всего двенадцати дней оказалось дос­таточно, чтобы состав прибыл в польский город Лодзь, в то время как морской путь занимает почти полтора месяца. Центральноазиат­ский скоростной грузовой поезд может конкурировать не только с морской, но и с воздушной перевозкой, поскольку стоимость железнодорожной доставки в восемь раз дешевле, чем самолетом. Маршрут по стальной магистрали пролегает­ через китайские города Баоцзи и Ланьчжоу, железнодорожный пункт пропуска Алашанькоу и сопредельный с ним КПП «Достык» на территории Казахстана, Россию и Беларусь. Общая протяженность этой железнодорожной магистрали – 9 826 км.

Отсюда транспортируют свои грузы также соседние с западным Китаем страны – Вьетнам, Таиланд и другие. Чэндуский железнодорожный логистический хаб для перевозок контейнеров лидирует в стране по объему грузооборота. Он занимает площадь в два с половиной квадратных километра. Транспорт­но-логистический хаб объединяет всю необходимую инфраструктуру для оперативной обработки грузов, включая таможенное оформление, ветеринарную инспекцию и карантинный контроль. Все это сделано для того, чтобы максимально сократить сроки обработки, упаковки и отправки грузов. Для грузоперевозчиков здесь созданы все условия: от бесплатной упаковки до заморозки продукции и бесплатной доставки товаров в радиусе 500 км от хаба. Только за первый год спрос на грузоперевозки увеличился в три раза.

Годовой грузооборот Чэндуского железнодорожного логистического хаба через погранпереход «Достык – Алашанькоу» составляет более 400 тыс. контейнеров в год. Основной грузопоток по Новому шелковому пути будет осуществляться с востока на запад, а западные и центральные провинции Китая как раз находятся на прямом железнодорожном сообщении со странами Евросоюза по маршруту, который проходит через казахстанскую станцию «Достык».

Кроме создания межгосударственного железнодорожного коридора, расширения возможностей железнодорожного сообщения между странами, у Казахстана и Китая есть еще целый ряд инфраструктурных проектов, включая нефтепровод «Казахстан — Китай», казахстанскую часть газопровода «Туркменистан — Китай», автомобильную трассу «Западный Китай — Западная Европа» и другие. Магистраль, являющаяся трансконтинентальной трассой между Европой и Азией, восстанавливает Великий Шелковый путь, стимулирующий торговые связи. Для Пекина наша страна, с одной стороны, представляет интерес как ворота в Центральную Азию, с другой – как перспективный экономический партнер.

«Челноки», ставшие на заре нашей независимости двигателем торговли и спасшие казахстанцев от дефицита всего и вся, в какой-то мере стали основоположниками народной дипломатии. Сегодня мы все убедились, что наши народы имеют много общего. К примеру, для Казахстана и Китая актуальны традиционные ценности. Семейные устои, авторитет старших в семье играют очень большую роль. И у нас, и у них принято широко привлекать к решению разных вопросов друзей, родственников, знакомых и знакомых знакомых, не замыкаясь в себе.

Мы выросли примерно в одинаковых общественных строях, по меньшей мере, при всем отличии они, на мой взгляд, гораздо более сходны, чем общественные отношения в США и странах Европы. Ни нам, ни им не нужно объяснять, что такое 8 марта и почему этот день принято считать праздником. Китайцы по своей натуре очень доб­рые и радушные люди. Если они приглашают в гости, то стол, как и у нас, ломится от угощений.

Китай, как и Казахстан, – многонациональное государство, этническое разнообразие которого наиболее полно прослеживается в провинции Юньнань, где мне удалось побывать. В этом регионе самую многочисленную этническую группу представляет народность И, национальный колорит которой, как и других малых народов, здесь является чуть ли не главной достопримечательностью для туристов.

Дипломатичные китайцы склоняются к тому, что обретение доб­рых отношений – необходимый для благополучия человека труд души. И такой подход в полной мере касается не только взаимоотношений между людьми разных национальностей внутри страны, но и при построении межгосударственных отношений. Совершенно очевидно, что Новый шелковый путь создает и открывает новые возможности для обеих стран, которые, кроме 1 660 км общей границы, имеют много общего. Экономика наших стран становится свободной, многовекторной и открытой для сотрудничества. К примеру, китайская компания CNPCI сейчас проводит модернизацию Шымкентского неф­теперерабатывающего завода. Сотрудничество с Казахстаном в нефтегазовом секторе, судя по количеству проектов, реализуемых в этой сфере, Поднебесная рассмат­ривает как долгосрочное.

Китайские бизнесмены активно инвестируют в экономику респуб­лики, они констатируют, что у нас созданы очень хорошие условия для иностранных предпринимателей. Буквально на днях в Шымкенте побывали представители текстильной корпорации «Сяньян», секретарь города Сяньян и глава всекитайского собрания народных представителей Лян Юэ. Итогом поездки стало подписание меморандума о сотрудничестве и создании текс-тильной фабрики в специальной экономической зоне «Оңтүстік». Здесь текстильная корпорация ­«Сяньян» и шымкентское ТОО «Хлопкопром Целлюлоза» планируют совместно открыть текстильную фабрику. Проект оценивается в 100 млн долларов США и предполагает создание свыше 2 тыс. рабочих мест.

Это еще один пример реализации политики взаимовыгодного сотрудничества, которую четверть века ­назад первые руководители соседних стран взяли за основу стратегического партнерства между суверенным Казахстаном и Китаем. Добрососедские и дружественные связи между странами с тех пор только крепнут, и их в полной мере поддерживают жители обеих респуб­лик. Мы вместе, и мы успешны на Великом Шелковом пути.