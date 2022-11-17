Сбои в работе портала электронного правительства объяснили в НИТ

Казахстанцы жалуются на то, что некоторые услуги электронного правительства бывают недоступны. Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин рассказал, с чем это может быть связано, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ростислав Коняшкин пояснил, что портал eGov является своего рода витриной, через которую принимаются заявки на госуслуги. Сами же государственные услуги оказываются в различных информационных системах госорганов.

«Когда мы говорим о том, что та или иная государственная услуга недоступна на портале, мы должны понимать, что за этим скрывается очень большая работа на бэке. Это не так, что не доступен сам портал или сам портал не работает, не принимает заявки. На самом деле, в каждой государственной услуге очень много интеграционных сервисов, сервисов по обмену данными между различными государственными информационными системами, государственными базами данных. Если в данный момент недоступен хотя бы какой-то один небольшой сервис, который используется в других госуслугах, это влечет за собой недоступность госуслуги для конкретного пользователя, который пытается ее получить», – обосновал спикер.

Он заверил, что была проведена работа над ошибками за последние 2 года, что значительно повысило доступность eGov.

«Портал сейчас стабилен, доступен. Большая часть госуслуг оказывается постоянно, без сбоев, интеграционные сервисы работают стабильно», – резюмировал спикер.