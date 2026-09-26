Сбор средств официально завершен: заявление члена Қазақстан Халық Кеңесі

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые казахстанцы!



Как вы знаете, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая помощь и поддержка.



Для аккумулирования поступающих средств был создан специальный фонд.



Комиссию по контролю за деятельностью фонда доверили мне – члену Қазақстан Халық Кеңесі, председателю общественного совета Мангистауской области Бекмурату Жусупову.



На сегодняшний день в фонде аккумулирован необходимый объем финансовых средств. Это стало возможным благодаря членам Қазақстан Халық Кеңесі, депутатам Курултая, политическим партиям, предпринимателям, меценатам и другим неравнодушным гражданам нашей страны.



В этой связи, сбор средств официально завершен.



Как руководитель специальной комиссии хочу заверить, что в самое ближайшее время начнется справедливое и равномерное распределение этих средств между семьями погибших и пострадавшими. Контролировать прозрачность всего процесса будут также представители государственных и правоохранительных органов, которые вошли в состав комиссии.



Я буду регулярно информировать вас о проводимой работе.



Мы понимаем, что финансовая помощь не способна восполнить горечь утраты. Но наш долг – обеспечить семьям всестороннюю поддержку в эту трудную минуту. Вы не останетесь со своей бедой один на один.



Благодарим всех казахстанцев за доверие и сопричастность.