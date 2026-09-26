Сбор средств официально завершен: заявление члена Қазақстан Халық Кеңесі

Ситуация

Председатель общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусупов, член Қазақстан Халық Кеңесі выступил с заявлением о том, как будут распределять средства для семей погибших военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемые казахстанцы!

Как вы знаете, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева семьям погибших и пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

Для аккумулирования поступающих средств был создан специальный фонд.

Комиссию по контролю за деятельностью фонда доверили мне – члену Қазақстан Халық Кеңесі, председателю общественного совета Мангистауской области Бекмурату Жусупову.

На сегодняшний день в фонде аккумулирован необходимый объем финансовых средств. Это стало возможным благодаря членам Қазақстан Халық Кеңесі, депутатам Курултая, политическим партиям, предпринимателям, меценатам и другим неравнодушным гражданам нашей страны.

В этой связи, сбор средств официально завершен.

Как руководитель специальной комиссии хочу заверить, что в самое ближайшее время начнется справедливое и равномерное распределение этих средств между семьями погибших и пострадавшими. Контролировать прозрачность всего процесса будут также представители государственных и правоохранительных органов, которые вошли в состав комиссии.

Я буду регулярно информировать вас о проводимой работе.

Мы понимаем, что финансовая помощь не способна восполнить горечь утраты. Но наш долг – обеспечить семьям всестороннюю поддержку в эту трудную минуту. Вы не останетесь со своей бедой один на один.

Благодарим всех казахстанцев за доверие и сопричастность.

#заявление #Мангистауская область #сбор #средства

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