Сборная Алматинской области вышла в полуфинал Кубка КФБ

Спорт
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Асель Есетова

Им стала сборная Алматинской области, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу федерации.

В Караганде перед заключительной встречей четвертьфинала в группе "D" команды Карагандинской и Алматинской областей имели в активе по две победы, и путевка в следующий круг решалась в их очном противоборстве.

Сборная Алматинской области выиграла со счетом 7:3.

В другом противостоянии группы "D" команда Атырауской области взяла верх над сборной СКО - 9:1.

В Уральске в последней встрече группы "B" сборная Астаны победила команду ЗКО - 8:2. Ранее из этой группы досрочно вышла сборная Жамбылской области, которая в полуфинале сойдется с командой Алматинской области. В другой встрече 1/2 финала будут биться коллективы Мангистауской и Акмолинской областей.

Полуфиналы и финал по традиции пройдут 14 и 15 декабря в столице. Триумфатор пятого юбилейного сезона Кубка КФБ получит денежный приз в размере 25 миллионов тенге.

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