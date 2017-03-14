Сборная Алматы выиграла в чемпионате РК по настольному теннису
Талап Койбагаров
Сборная Алматы выиграла в соревнованиях среди мужчин в чемпионате Казахстана по настольному теннису, который проходит сейчас в Астане, передает Kazpravda.kz.
Команда выступала в составе Тимура Кельбуганова, Самата Бейсенова, Тимура Бейсалиева (тренер – Александр Хворов). В финале против них играли астанчане Геннадий, Александр и Кирилл Герасименко. В решающем противостоянии между Геннадием Герасименко и Тимуром Бейсалиевым со счетом 3:1 победил алматинец.
Так, мужская сборная Алматы сохранила за собой чемпионский титул, завоеванный в 2016 году в Караганде. Бронзовые медали выиграли сборные Актюбинской и Карагандинской областей.
Теперь участники чемпионата Казахстана разыграют медали в личном, в парном и смешанном разрядах.
Напомним, что днем ранее в командном соревновании среди женщин лучшими стали спортсмены Карагандинской области.