Сборная Бразилии повторила рекорд Франции на ЧМ-1998

Бразилия стала лишь второй командой в истории, которой покорилось подобное достижение.

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Сборная Бразилии после двух побед на ЧМ-2022 повторила достижение команды Франции на ЧМ-1998, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Пентакампеоны в матче второго тура обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0, и набрав 6 очков, досрочно вышли в плей-офф мирового первенства в Катаре.

Ранее Бразилия одолела Сербию - 2:0.

По информации Opta, бразильцы в двух играх ЧМ-2022 не допустили ни одного удара в створ своих ворот.

Бразилия стала лишь второй командой в истории, которой покорилось подобное достижение. Ранее это удалось сборной Франции на чемпионате мира 1998 года.

Отмечается, что в финале того чемпионата мира французы обыграли бразильцев со счетом 3:0.