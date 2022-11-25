Сборная Ирана обыграла команду Уэльса в матче ЧМ-2022 по футболу

Сборная Ирана набрала три очка, а Уэльс имеет один балл.

Фото ©fifa.com

Сборные Уэльса и Ирана открыли программу второго тура группового этапа ЧМ-2022 по футболу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Матч группы B состоялся в городе Аль-Райан и завершился минимальной победой Ирана - 2:0.

Отмечается, что на 16-й минуте иранцы забили гол, но он был отменен из-за офсайда. А на 86-й минуте вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннеси получил прямую красную карточку за грубость. Это удаление стало первым на турнире.

Счет был открыт на восьмой добавленной ко второму тайму времени. Гол забил защитник иранцев Рузбе Чешми, а на 101-й минуте отличился Рамин Резаян, установивший окончательный результат.

Сборная Ирана набрала три очка, а Уэльс имеет один балл. Также три очка у Англии и одно у США.

Также сегодня в другом матче группы сыграют Англия и США. Начало в 01:00.

В заключительном туре в ночь на 30 ноября пройдут матчи: Уэльс - Англия, Иран - США.