Спорт Сборная Италии по футболу обыграла Нидерланды Асхат Ниязов

Сборная Италии в товарищеском матче обыграла команду Нидерландов, забив 2 гола в ворота соперников. Игра закончилась со счетом 2:0, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на зарубежные СМИ.



Счет был открыт уже на 4-й минуте. Чиро Иммобиле легко ушел в сторону от вышедшего из ворот Яспера Силлесена, после чего отправил мяч в пустые ворота. Через 5 минут в штрафной голландской сборной произошло нарушение правила, в результате арбитр удаляет с поля Бруно Мартинса Инди и назначает пенальти. Одиннадцатиметровый успешно реализовывает Даниэле Де Росси. Голландцам в этом матче не удалось забить ни одного мяча, итог – 2:0.



Сборная Нидерландов является соперником Казахстана за выход на Евро-2016. Наша сборная проведет первый матч отборочного тура против голландцев уже 10 октября.