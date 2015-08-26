Сборная Казахстана по боксу стартовала с победы на чемпионате Азии

Стартовый день первенства континента по боксу в Бангкоке национальная команда РК
начала с победы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса.
Сообщается, что Закир Сафиуллин, выступающий в весовой категории до 60 кг, в матче 1/8 финала выиграл у китайского спортсмена Жун Шэна. Счет – 3:0.
Что касается других боксеров сборной, то Темиртас Жусупов (49 кг) в своем первом поединке встретится с сирийцем Парехой, а Олжас Саттыбаев (52 кг) – с Бу Тронг Таем из Вьетнама.
Остальные семь казахстанских спортсменов начнут выступления сразу со второго круга. Это – Кайрат Ералиев (56 кг), Самат Башенов (64 кг), Данияр Елеусинов (69 кг), Жанибек Алимханулы (75 кг), Адильбек Ниязымбетов (81 кг), Василий Левит (до 91 кг) и Иван Дычко (свыше 91 кг).
Напомним, что в турнире всего принимают участие 188 боксеров из 28 стран.
Перед сборной Казахстана стоит задача – занять, как и на предыдущем ЧА, первое место в командном зачете.
За всю историю континентального первенства наша страна четырежды становилась лидером по числу золотых медалей
: в 1994, 1995, 2004 и 2013 годах.